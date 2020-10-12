0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 178 0

Юристы рассказали о рисках налоговой амнистии для предпринимателей

Юристы рассказали о рисках налоговой амнистии для предпринимателей

Налоговики имеют право штрафовать после раскрытия активов даже за конфиденциальную информацию.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал руководитель налоговой практики LCF Law Group, адвокат Андрей Реун.

Читайте также: Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в Украине

По его словам, законопроекты, которые регулируют вопрос налоговой амнистии, необходимо доработать, чтобы население поверило государству.

“Если налоговые проверки будут проводиться, важно обеспечить, чтобы в результате таких проверок начисления проводились, например, по тем же ставкам, по которым декларируется амнистия. Чтобы не было в таком случае дополнительных штрафов либо пеней. И чтобы не было доначисления по надуманным формальным основаниям”, – подчеркивает Реун.

Он объясняет, что законопроекты оставляют лазейку для фискалов использовать конфиденциальную информацию, полученную в результате налоговой амнистии, чтобы проверять бизнес по раскрытым активам и привлекать к ответственности.

“Формально сейчас по законопроекту, который есть – №1232 – предусмотрено, что налоговая может дополнительно проверить после того, как декларант раскрылся, и доначислить ему налоговые обязательства. И если она это делает, тогда то, что он задекларировал, это обязательство, не считается согласованным. Соответственно, могут включаться механизмы по привлечению к уголовной ответственности, административной и т.д.”, – рассказывает Реун.

Если подобная практика заработает, то ожидания государства на значительные поступления в результате налоговой амнистии будут существенно ниже.

“Пока декларант не раскрылся, налоговая этой информации не имеет и не знает, как к нему подойти. Как только он раскрылся, у нее появляются дополнительные источники. Несмотря на то, что там будет указано, что это конфиденциальная информация и она не может использоваться в качестве доказательств, у налоговой и правоохранительных органов есть другие инструменты подумать, где налогоплательщик взял деньги или активы, которые он декларирует, и зайти с другой стороны”, – полагает Реун.

Еще одним риском эксперт называет возможную неготовность самой налоговой службы к этому процессу и приводит в качестве примера практику других стран.

“Некоторые страны как раз под налоговую амнистию запускали специально увеличение штата налоговой для того, чтобы показать налогоплательщикам, что вы не скроетесь в случае чего. Для того, чтобы… могли проадминистрировать соответствующую налоговую амнистию”, – говорит эксперт.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.