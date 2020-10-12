Юристы рассказали о рисках налоговой амнистии для предпринимателей

Налоговики имеют право штрафовать после раскрытия активов даже за конфиденциальную информацию.
Об этом в комментарии UBR.ua рассказал руководитель налоговой практики LCF Law Group, адвокат Андрей Реун.
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По его словам, законопроекты, которые регулируют вопрос налоговой амнистии, необходимо доработать, чтобы население поверило государству.
“Если налоговые проверки будут проводиться, важно обеспечить, чтобы в результате таких проверок начисления проводились, например, по тем же ставкам, по которым декларируется амнистия. Чтобы не было в таком случае дополнительных штрафов либо пеней. И чтобы не было доначисления по надуманным формальным основаниям”, – подчеркивает Реун.
Он объясняет, что законопроекты оставляют лазейку для фискалов использовать конфиденциальную информацию, полученную в результате налоговой амнистии, чтобы проверять бизнес по раскрытым активам и привлекать к ответственности.
“Формально сейчас по законопроекту, который есть – №1232 – предусмотрено, что налоговая может дополнительно проверить после того, как декларант раскрылся, и доначислить ему налоговые обязательства. И если она это делает, тогда то, что он задекларировал, это обязательство, не считается согласованным. Соответственно, могут включаться механизмы по привлечению к уголовной ответственности, административной и т.д.”, – рассказывает Реун.
Если подобная практика заработает, то ожидания государства на значительные поступления в результате налоговой амнистии будут существенно ниже.
“Пока декларант не раскрылся, налоговая этой информации не имеет и не знает, как к нему подойти. Как только он раскрылся, у нее появляются дополнительные источники. Несмотря на то, что там будет указано, что это конфиденциальная информация и она не может использоваться в качестве доказательств, у налоговой и правоохранительных органов есть другие инструменты подумать, где налогоплательщик взял деньги или активы, которые он декларирует, и зайти с другой стороны”, – полагает Реун.
Еще одним риском эксперт называет возможную неготовность самой налоговой службы к этому процессу и приводит в качестве примера практику других стран.
“Некоторые страны как раз под налоговую амнистию запускали специально увеличение штата налоговой для того, чтобы показать налогоплательщикам, что вы не скроетесь в случае чего. Для того, чтобы… могли проадминистрировать соответствующую налоговую амнистию”, – говорит эксперт.
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