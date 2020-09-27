Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в Украине

Согласно законопроекту, который в ближайшее время должны зарегистрировать в Верховной Раде, налоговую амнистию в Украине планируют проводить в течение 9 месяцев. Основная ставка составит 5%.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью “Экономической правде”, которое выйдет в ближайшее время.
“Концепт амнистии полностью согласован. Теперь все зависит только от Офиса президента”, – сказал он.
“Параметры амнистии: 5% – общая ставка, 9% – повышенная ставка на активы, находящиеся за границей, 18% на наличные”, – пояснил Гетманцев.
По словам депутата, законопроект, в разработке которого он принимал участие, предусматривает, что срок, в течение которого налогоплательщики смогут легализовать свои средства, составит 9 месяцев: “Мы хотим ее закончить в 2021 году”, – добавил глава профильного комитета Рады.
По его мнению, стимулом показать в декларации свое настоящее имущество и реальные активы должно стать введение автоматического обмена налоговой информацией и плана противодействия размыванию базы (BEPS).
Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что декларации, которые налогоплательщики обнародуют в рамках налоговой амнистии, нельзя будет использовать в суде в качестве доказательств по другим делам.
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