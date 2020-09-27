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Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в Украине

Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в Украине

Согласно законопроекту, который в ближайшее время должны зарегистрировать в Верховной Раде, налоговую амнистию в Украине планируют проводить в течение 9 месяцев. Основная ставка составит 5%.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью “Экономической правде”, которое выйдет в ближайшее время.

“Концепт амнистии полностью согласован. Теперь все зависит только от Офиса президента”, – сказал он.

“Параметры амнистии: 5% – общая ставка, 9% – повышенная ставка на активы, находящиеся за границей, 18% на наличные”, – пояснил Гетманцев.

По словам депутата, законопроект, в разработке которого он принимал участие, предусматривает, что срок, в течение которого налогоплательщики смогут легализовать свои средства, составит 9 месяцев: “Мы хотим ее закончить в 2021 году”, – добавил глава профильного комитета Рады.

По его мнению, стимулом показать в декларации свое настоящее имущество и реальные активы должно стать введение автоматического обмена налоговой информацией и плана противодействия размыванию базы (BEPS).

Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что декларации, которые налогоплательщики обнародуют в рамках налоговой амнистии, нельзя будет использовать в суде в качестве доказательств по другим делам.

Справка Finance.ua:

  • Владимир Зеленский заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.
  • Как сообщал Даниил Гетманцев, закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять в текущем году и ввести в действие с 1 января 2021 года.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине планируют ввести нулевое или одноразовое декларирование еще в текущем году.

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По материалам Економічна Правда
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