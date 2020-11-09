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День финансов: что ждать от курса, и когда не платить за коммуналку

День финансов: что ждать от курса, и когда не платить за коммуналку

В пятницу, 13 ноября, надеемся, не все так страшно 😉

Украину ждет карантин выходного дня. 😷 С завтрашнего дня вводится карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Не будут работать ТРЦ, спортзалы и т.д, а также запрещается проведение массовых мероприятий. Но есть и хорошая новость. – останутся работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами. Также смогут работать финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Что там по курсу? Вещают банкиры. 💰 Гривна к концу 2020 года может находиться в пределах до 29 грн/$1, в том числе из-за перспективы роста случаев заболеваний COVID-19 и усиления карантинных мер. Такое мнение выразили опрошенные банкиры.

“У меня на это N причин”… ФГВФЛ объяснил, почему ограничивает гарантированные суммы возмещения вкладов. 💶 Как сообщают в Фонде гарантирования, ограничение размера суммы гарантирования является необходимым условием снижения морального риска, или риска недобросовестной конкуренции. Что это за риск и почему он влияет на сумму гарантированного возмещения – читайте по ссылке.

Кстати, Finance.ua провел опрос “Какую гарантированную сумму возмещения вкладов хотели бы получать украинцы? Вот какие результаты мы получили.

Не платить за тепло и горячую воду – а что, так можно? 🚱 К примеру, платить за отопление по полной цене не нужно, если температура в помещении ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).

Напомним, в среднем за месяц украинцы тратят на коммуналку 15% из своего бюджета.

Законопроект “об открытом банкинге” 💳 В Раде зарегистрирован законопроект о платежных услугах, способный существенно осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств. Как сообщают в НБУ, это законопроект “об открытом банкинге”, о новом уровне платежных услуг, о качестве и ориентации на клиента.

Новые услуги в электронном кабинете водителя. 🚗 МВД ввело для украинских водителей новые онлайн-услуги, которыми можно воспользоваться в личном электронном кабинете водителя в период карантина.

По материалам Finance.UA
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