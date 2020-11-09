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Какую гарантированную сумму возмещения вкладов хотели бы получать украинцы (опрос)

Какую гарантированную сумму возмещения вкладов хотели бы получать украинцы (опрос)

В 1998 году для защиты прав вкладчиков украинских банков был создан Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). С тех пор гарантированная сумма была повышена в 400 раз – с 500 грн до нынешних 200 000 грн.

Что это значит: в случае ликвидации банка, который “исчез”, Фонд гарантирования возмещает вкладчику сумму, не превышающую гарантированную – 200 000 грн. При этом гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в национальной, но и в иностранных валютах. Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.

К слову, гарантированная сумма возмещения по депозитам в странах ЕС в настоящее время составляет 100 000 евро. И хотя для Украины эта цифра пока является недостижимой мечтой, все же разговоры о повышении гарантий не умолкают в течение нескольких лет. В частности, в Минфине, согласно стратегии действий министерства до 2023 года планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов до до 800 000 гривен.

А какую гарантированную сумму хотели бы видеть сами украинцы? Об этом мы спросили у своих читателей, и получили следующие результаты:

  • подавляющее большинство предпочли бы увеличить сумму возмещения от ФГВФЛ. 17% опрошенных рассказали, что их бы устроило повышение на 100 000 гривен – до 300 000 гривен;
  • 71% рассчитывают на гарантированную сумму свыше 300 000 гривен;
  • еще 12% устраивает та сумма, которая есть сейчас.

Что делают для повышения? Пока что все остается на уровне законодательных инициатив. Целью одной из них является возвращение средств вкладчикам 200+. Ею же предлагают заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненный ущерб.

Также ранее Фонд разрабатывал законопроект о поэтапном увеличении до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Что этому мешает? По словам директора-распорядителя Фонда Светланы Рекрут, для того, чтобы повысить гарантированную сумму возмещения вкладов, ФГВФЛ должен выполнить две основные задачи:

  • во-первых, реструктуризировать долг Фонда перед Министерством финансов, потому что для повышения суммы гарантирования нужно обладать соответствующими финансовыми ресурсами;
  • во-вторых, создать сверхпрочную банковскую систему, чтобы за гарантированными выплатами обращались минимум людей.

Напомним, ФГВФЛ развенчал мифы о гарантировании вкладов. Фонд продолжает выплачивать деньги вкладчикам тех банков, ликвидация которых еще не закончилась. За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму свыше 94 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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