Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджете

Во II квартале 2020 года самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств были продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%.
Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
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В среднем за месяц украинцы тратили:
таблица Госстата
Напомним, по результатам опроса Finance.ua “Пользуются ли украинцы субсидией?”, подавляющее большинство респондентов (84%) не пользуются субсидией, поскольку не имеют возможности ее оформить;
В Минсоцполитики подсчитали, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан. Средняя сумма помощи по Украине – 279,8 грн.
Также напомним, что если обнаружат ложные данные и обстоятельства, указанные субсидиантом в документах, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают предоставленной денежной помощи.
В случае, если члены семьи не предоставили какую-то информацию и от этого зависел размер субсидии, например, продали жилое помещение, тогда делается перерасчет и возвращают разницу. Когда при указанных обстоятельствах семья не имела права на субсидию – придется вернуть государству всю сумму полностью.
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