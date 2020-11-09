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Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджете

Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджете

Во II квартале 2020 года самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств были продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%.

Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

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В среднем за месяц украинцы тратили:

  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%.
  • на транспорт – 5,1% денег,
  • на одежду и обувь – 4,9%,
  • на здравоохранение – 4,6%,
  • на связь – 4,5%,
  • на табачные изделия – 2,9%,
  • на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 2,9%,
  • на отдых и культуру – 1,5%,
  • на алкоголь – 1,3%,
  • на рестораны и гостиницы – 1,1%,
  • на образование – 0,6%.


таблица Госстата

Как вести семейный бюджет 💰

Напомним, по результатам опроса Finance.ua “Пользуются ли украинцы субсидией?”, подавляющее большинство респондентов (84%) не пользуются субсидией, поскольку не имеют возможности ее оформить;

  • 10% говорят, что имеют такую помощь и она значительно облегчает им жизнь;
  • еще 6% опрошенных заявили о намерениях оформить субсидию.

В Минсоцполитики подсчитали, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан. Средняя сумма помощи по Украине – 279,8 грн.

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Также напомним, что если обнаружат ложные данные и обстоятельства, указанные субсидиантом в документах, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают предоставленной денежной помощи.

В случае, если члены семьи не предоставили какую-то информацию и от этого зависел размер субсидии, например, продали жилое помещение, тогда делается перерасчет и возвращают разницу. Когда при указанных обстоятельствах семья не имела права на субсидию – придется вернуть государству всю сумму полностью.

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По материалам Finance.UA
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