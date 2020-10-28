Пользуются ли украинцы субсидией (опрос)

Украинцам, которые самостоятельно не могут оплатить счета за коммунальные услуги, государство предоставляет субсидию. Однако в проекте Госбюджета на 2021 год Минфин сократил расходы на этот вид помощи на 2,7 млрд грн.

Мы решили спросить украинцев, является ли для них актуальной государственная помощь в оплате коммуналки и пользуются ли они ею.

Результаты опроса:

подавляющее большинство респондентов (84%) не пользуются субсидией, поскольку не имеют возможности ее оформить;

10% говорят, что имеют такую помощь и она значительно облегчает им жизнь;

еще 6% опрошенных заявили о намерениях оформить субсидию.

Сколько получают. В Минсоцполитики подсчитали, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан. Средняя сумма помощи по Украине – 279,8 грн.

Проверки субсидиантов. Уже несколько лет Министерство финансов проверяет тех, кто получает соцпомощь, и регулярно находит нарушителей. Как следствие – часть украинцев должны вернуть начисленную помощь обратно в бюджет.

За что могут забрать субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина в возрасте до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Нововведения для получателей субсидии. Уже с нового года в стране заработает новая процедура проверки получателей субсидий на оплату коммунальных услуг. В Министерстве соцполитики говорят, что при этом для украинцев абсолютно ничего не изменится – будут изменения лишь в алгоритме проведения проверки информации.

Это означает, что данные о недостоверной информации от граждан будут поступать в органы соцзащиты не на этапе получения субсидии, а перед ее назначением. Это даст возможность не допустить неправомерных выплат.

Кроме того, в ведомстве заявили, что будет и нововведение при назначении субсидий: их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов. Эта норма начнет действовать с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.