Пользуются ли украинцы субсидией (опрос)

Украинцам, которые самостоятельно не могут оплатить счета за коммунальные услуги, государство предоставляет субсидию. Однако в проекте Госбюджета на 2021 год Минфин сократил расходы на этот вид помощи на 2,7 млрд грн.
Мы решили спросить украинцев, является ли для них актуальной государственная помощь в оплате коммуналки и пользуются ли они ею.
Результаты опроса:
Сколько получают. В Минсоцполитики подсчитали, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан. Средняя сумма помощи по Украине – 279,8 грн.
Проверки субсидиантов. Уже несколько лет Министерство финансов проверяет тех, кто получает соцпомощь, и регулярно находит нарушителей. Как следствие – часть украинцев должны вернуть начисленную помощь обратно в бюджет.
За что могут забрать субсидию:
Нововведения для получателей субсидии. Уже с нового года в стране заработает новая процедура проверки получателей субсидий на оплату коммунальных услуг. В Министерстве соцполитики говорят, что при этом для украинцев абсолютно ничего не изменится – будут изменения лишь в алгоритме проведения проверки информации.
Это означает, что данные о недостоверной информации от граждан будут поступать в органы соцзащиты не на этапе получения субсидии, а перед ее назначением. Это даст возможность не допустить неправомерных выплат.
Кроме того, в ведомстве заявили, что будет и нововведение при назначении субсидий: их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов. Эта норма начнет действовать с 1 числа следующего месяца после отмены карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.
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