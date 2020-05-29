Субсидия для безработных: как получить помощь

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Украинцам, которые потеряли работу и находились на учете в центре занятости, можно обращаться в орган соцзащиты населения и подавать документы, чтобы получить субсидию.
Об этом 2 июня в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
Как оформить. Безработным советуют обратиться в органы соцзащиты по почте, лично или с помощью вебсайта.
Для граждан, которые в период карантина потеряли работу и зарегистрировались безработными, учитываются исключительно текущие доходы в виде пособия по безработице. То есть не учитываются доходы, которые они получили ранее.
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“В марте было принято соответствующее решение правительства. В общем случае мы брали доходы за предыдущие шесть месяцев, когда человек работал и получал доход. Учитывая, что в марте и апреле люди массово потеряли работу, то мы обнулили их доходы до этого момента”. – сказал Музыченко.
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