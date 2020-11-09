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Когда украинцы могут не платить за тепло и горячую воду

Когда украинцы могут не платить за тепло и горячую воду

В Украине, согласно нормативам Кабмина, температура в утепленном помещении не должна быть ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат). Если же в квартире холоднее, то платить за отопление по полной цене не нужно.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №151.

Так, за каждый градус ниже нормы сумма в платежках должна уменьшаться на 5%. Например, если вместо 20 градусов в комнате стабильно 16 градусов, то стоимость отопления должна быть на 20% меньше. Правда, чтобы зафиксировать такое нарушение, нужно официально обращаться к поставщику с требованием под протокол измерить температуру и установить причину.

Стоит отметить, что если у вас в квартире есть одна “холодная” комната, скорее всего, причина в разбалансировке стояка. В таком случае нужно вызвать инженера, который исправит ситуацию.

Похожие нормативы действуют и для горячего водоснабжения. Температура должна быть от 50 до 75 градусов. Если температура от 45 до 49 градусов, тариф должны снизить на 10%, а если от 40 до 44 – на 30%. Если нет и 40 градусов, то платить можно по тарифу за холодную воду.

Справка Finance.ua:

  • Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).
  • Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню. За три года может набежать аж 50% от суммы долга.

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По материалам Обозреватель
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