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МВД вводит новые услуги в электронном кабинете водителя

МВД вводит новые услуги в электронном кабинете водителя

Министерство внутренних дел Украины ввело для украинских водителей новые онлайн-услуги, которыми можно воспользоваться в личном электронном кабинете водителя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

“В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за каждого своего посетителя. Мы хотим видеть вас здоровыми и улыбающимися”, – отмечают в ведомстве.

В электронном кабинете водители смогут:

  • проверить авто по VIN-коду,
  • оплатить штрафы,
  • заказать обмен и восстановление водительского удостоверения,
  • верифицировать данные и назначить независимого пользователя.

Справка Finance.ua:

  • В МВД напомнили, как получить международное водительское удостоверение во время карантина. Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.
  • В МВД рассказали, пойдут ли еще на уступки владельцам “еврономеров”. Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся три законопроекта относительно доступной растаможки.
По материалам Finance.UA
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