МВД вводит новые услуги в электронном кабинете водителя

Министерство внутренних дел Украины ввело для украинских водителей новые онлайн-услуги, которыми можно воспользоваться в личном электронном кабинете водителя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

“В период пандемии сервисные центры МВД волнуются за каждого своего посетителя. Мы хотим видеть вас здоровыми и улыбающимися”, – отмечают в ведомстве.

В электронном кабинете водители смогут:

проверить авто по VIN -коду,

оплатить штрафы,

заказать обмен и восстановление водительского удостоверения,

верифицировать данные и назначить независимого пользователя.

Справка Finance.ua:

В МВД напомнили, как получить международное водительское удостоверение во время карантина. Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД .