В МВД напомнили, как получить международное водительское удостоверение во время карантина

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.

Об этом напомнили в Министерстве.

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Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

“Карантин, маски, неутешительная статистика – реалии современного мира. Но бизнес продолжает летать за границу, ученые обмениваться опытом, а студенты направляются на экзамены”, – сообщают в МВД.

Чтобы получить удостоверение во время карантина, нужны следующие документы:

предъявить оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места проживания лица),

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

Адреса всех сервисных центров МВД есть на сайте, в разделе “Контакты”.

Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки поданных документов должностное лицо ТСЦ МВД сразу возвращает заявителю национальное удостоверение водителя, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Выдача (обмен) международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов.

Международное водительское удостоверение без наличия национального не является действительным.

Для выезда за границу национальное водительское удостоверение обязательно должно содержать следующую информацию:

1. Фамилия.

2. Имя и отчество.

3. Дата и место рождения.

4. Место проживания.

5. Орган, выдавший удостоверение.

6. Дата и место выдачи удостоверения.

7. Дата окончания действия удостоверения.

8. Номер удостоверения.

9. Подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение.

10. Подпись владельца.

11. Фотография владельца.

12. Категория или категории, либо подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение, с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий.

Когда могут отказать в предоставлении услуги:

при лишении права управления транспортным средством;

лицо находится в розыске;

водительское удостоверение находится в розыске;

установление факта подделки национального водительского удостоверения;

окончание срока действия национального водительского удостоверения на дату получения международного водительского удостоверения;

несоответствие персональных данных заявителя.

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