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В 2021 году проведут свыше 120 тысяч проверок предприятий

В 2021 году проведут свыше 120 тысяч проверок предприятий

В 2021 году органы государственного надзора (контроля) планируют провести свыше 120 тыс. проверок украинских предприятий.

Соответствующий проект плана государственных проверок для бизнеса на следующий год обнародовал Инспекционный портал.

Полный список указан на Инспекционном портале.

15 октября органы государственного надзора (контроля) завершили формирование проектов годовых планов проверок украинских предприятий. Проекты планов содержат полную информацию относительно более чем 120 тыс. проверок от 21 центрального органа исполнительной власти, 4 облгосадминистраций и 13 исполнительных комитетов органов местного самоуправления”.

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Ранее сообщалось, что С 1 сентября Гоструда возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах». Сферы, что будут тщательно проверять: предприятия сельского хозяйства; строительства; торговли; общественного питания; гостинично-ресторанного бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, служба готова взять обязательство выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже 50 млн евро, если Кабинет министров снимет соответствующие ограничения во время карантина.
  • С марта этого года остановленными остаются 353 плановые проверки налогоплательщиков общей суммой рисков неуплаты налогов на 39 млрд грн. Помимо этого, необработанными остаются документальные внеплановые проверки по нереальным операциям.
  • В сентябре Кабинет Министров продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина.

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По материалам Finance.UA
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