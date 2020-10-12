В 2021 году проведут свыше 120 тысяч проверок предприятий

В 2021 году органы государственного надзора (контроля) планируют провести свыше 120 тыс. проверок украинских предприятий.
Соответствующий проект плана государственных проверок для бизнеса на следующий год обнародовал Инспекционный портал.
Полный список указан на Инспекционном портале.
15 октября органы государственного надзора (контроля) завершили формирование проектов годовых планов проверок украинских предприятий. Проекты планов содержат полную информацию относительно более чем 120 тыс. проверок от 21 центрального органа исполнительной власти, 4 облгосадминистраций и 13 исполнительных комитетов органов местного самоуправления”.
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Ранее сообщалось, что С 1 сентября Гоструда возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах». Сферы, что будут тщательно проверять: предприятия сельского хозяйства; строительства; торговли; общественного питания; гостинично-ресторанного бизнеса.
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