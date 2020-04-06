Олеся Поворознюк: проверка бизнеса. Запретить нельзя, разрешить

С точки зрения нормотворческой деятельности, последние несколько недель стали одними из самых плодотворных. Предприниматели и юристы только и успевают что анализировать новые законы, поправки, внесенные в них, и коллизии между уже принятыми законами.

Однако, все нормативно-правовые акты, принятые в связи с введением на территории Украины карантина с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, тем или иным образом влияют на бизнес, независимо от его сферы деятельности и масштаба.

Среди прочего, в связи с введением карантина законодательными новеллами изменен порядок проведения проверок. Рассмотрим в деталях: освобожден ли бизнес от проверок? Если освобожден, то на какой срок? И есть ли категория предпринимателей, на которых запрет проведения проверок не распространяется?

Прежде всего, следует заметить, что 2 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 540-IX от 30 марта 2020 г. (далее – «Закон № 540-IX»). Указанным законом внесены ряд изменений в порядок проведения проверок, который на сегодняшний предусматривает следующее.

Во-первых, Законом № 540-IX установлен мораторий на проведение проверок органами Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Однако, указанный мораторий не является абсолютным, так как предусматривает категорию субъектов хозяйствования, на которых он не распространяется, в частности.

Законом № 540-IX установлен запрет на проведение органами ГНС с 18 марта по 31 мая 2020 года документальных и фактических проверок, кроме следующих:

1). Документальных внеплановых проверок по основаниям, определенным подпунктом 78.1.8 пункта 78.1 статьи 78 настоящего Кодекса;

2). Фактических проверок в части нарушения требований законодательства в части:

- учета, лицензирования, производства, хранения и транспортировки горючего, спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий;

- целевого использования горючего и спирта этилового налогоплательщиками;

- оборудование акцизных складов расходомерами-счетчиками и/или равномирамы-счетчиками;

- осуществление функций, определенных законодательством в сфере производства и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий, топлива, на основаниях, определенных Налоговым кодексом Украины.

Таким образом, если деятельность предприятия содержит хотя бы один из вышеприведенных признаков, она может быть проверена путем проведения документальной или фактической проверки органами ГНС даже в течение срока с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Нельзя забывать также и о том, что кроме документальных и фактических, нормами Налогового кодекса Украины предусмотрены также камеральные проверки, проведение которых мораторий не распространяется.

Предприятия должны иметь в виду, что запланированные органами ГНС проверки не отменяются в связи с введением карантина, а лишь переносятся, а информация о переносе документальных плановых проверок, которые в соответствии с планом-графиком должны были начаться в период с 18 марта по 31 мая 2020 г. и на день вступления в силу Закона Украины № 540-IX не были начаты, включается в обновленный план-график, который был обнародован на официальном веб-сайте ГНС до 30 марта 2020 года. Документальные и фактические проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены, временно останавливаются на период до 31 мая 2020 года.

Во-вторых, Законом № 540-IX продлен до 30 июня 2020 года мораторий на проведение плановых проверок органами государственного надзора (контроля).

Мораторий на проведение плановых проверок контролирующими органами был введен Законом Украины № 533-IX от 17 марта 2020 года и вводился на срок до 31 мая 2020 года.

Однако, Законом № 540-IX введен мораторий был продлен и на сегодня временно, до 30 июня 2020 года запрещается проведение плановых проверок органами государственного надзора, кроме государственного надзора:

1). За деятельностью субъектов хозяйствования, которые согласно утвержденным Кабинетом Министров Украины критериям оценки степени риска от ведения хозяйственной деятельности отнесены к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска;

2). В сфере соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен;

3). В сфере санитарного и благополучия населения.

Таким образом, как и мораторий на проведение проверок органами ГНС, временный запрет проведения плановых проверок органами, осуществляющими контроль, также содержит ряд исключений.

Для того, чтобы субъектам хозяйствования было проще разобраться, относятся ли они все-таки к субъектам, деятельность которых может быть проверена в течение периода после окончания карантина и до 30 июня, следует предоставить следующие разъяснения.

Относительно определения степени риска субъекта хозяйствования:

Критерии, по которым субъект хозяйствования относится к той или иной степени риска (незначительный, средний или высокий) разрабатываются органом государственного надзора в отнесенной к его ведению сфере в соответствии с требованиями законодательства с учетом Методики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 года №342.

Ежегодно, не позднее 15 октября текущего года, предшествующего плановому, перечень субъектов хозяйствования, подлежащих государственному надзору в соответствующей сфере хозяйственной деятельности, обновляется путем:

- проведения перерасчета сумм баллов, начисленных субъектам хозяйствования по результатам контролирующих органов за предыдущий год;

- включения в него субъектов хозяйствования, подлежащих государственному контролю в следующем плановом периоде;

- размещения всех включенных в перечень субъектов хозяйствования в порядке уменьшения сумм баллов, начисленных каждому субъекту.

Сведения о перечне субъектов хозяйствования, подлежащих государственному надзору в соответствующей сфере хозяйственной деятельности с указанием степени риска от ведения ими хозяйственной деятельности публикуются на официальном сайте соответствующего контролирующего органа.

Относительно проверок субъектов хозяйствования в сфере соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен, а также в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Согласно Положению о Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2015 г. № 667, Госпродпотребслужба наделена полномочиями осуществлять государственный контроль в сфере соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен, а также в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

План проверок на 2020 год в указанных сферах хозяйственной деятельности, утвержден Приказом №1160 от 28 ноября 2019 года.

С перечнем субъектов хозяйствования, деятельность которых в указанных сферах хозяйствования подлежит проверке Госпродпотребслужбой в течение 2020 года можно ознакомиться на их официальном сайте и на Инспекционном портале в интегрированной автоматизированной системе государственного надзора.

Согласно статье 5 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» плановые мероприятия по осуществлению государственного надзора (то есть плановые проверки) проводятся в соответствии с годовыми планами, которые утверждаются контролирующим органом не позднее 1 декабря года, предшествующего плановому.

Внесение изменений в годовые планы проверок не допускается, кроме случаев изменения наименования субъекта хозяйствования и исправления технических ошибок.

Плановым периодом считается год, который исчисляется с 1 января по 31 декабря планового года.

Внесение одного и того же субъекта хозяйствования в планы проверок различных контролирующих органов является основанием для проведения в отношении такого субъекта хозяйствования комплексного планового мероприятия.

Годовые планы проверок на соответствующий плановый период утверждают органы государственного надзора, обнародуют на своих официальных сайтах и ​​вносят сведения в Интегрированную автоматизированную систему до 1 декабря года, предшествующего плановому.

Таким образом, каждый орган утверждает собственный план проверок на год и определяет в отнесенной к его веданию сфере критерии, по которым оценивается степень риска от ведения хозяйственной деятельности, по которым осуществляется отнесение предприятия к той или иной степени риска.

На 2020 год годовые планы проверок утвердили 47 контролирующих органов. Из них – 32 органы запланировали в течение 2020 года проверить деятельность субъектов хозяйствования с высокой степенью риска, на которые, как указано выше, не распространяется мораторий, установленный Законом № 533-IX в редакции Закона № 540-IX.

Учитывая все вышеизложенное, следует отметить, что временный запрет на проведение плановых проверок самом деле введен, но он не является абсолютным и распространяется не на всех представителей бизнеса.

При решении вопроса, можно ли на некоторое время забыть о проверках, субъектам хозяйствования следует учитывать, что:

во-первых, законодательством определены разные сроки запрета проверок, проводимых налоговыми органами и органами государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности;

во-вторых, установленный запрет касается не всех субъектов хозяйствования;

в-третьих, субъекту хозяйствования надо проверить, включен ли он в плановые проверки как субъект хозяйствования с высокой степенью риска, утвержденные в установленном законодательством порядке на 2020 год.

Олеся Поворознюк, юрист TOTUM LF