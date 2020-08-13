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С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»

С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»

Из-за карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19 и мораторием на проведение проверок, некоторые недобросовестные субъекты хозяйствования официально не трудоустраивают наемных работников.

Об этом сообщили в ГНС.

В течение трех недель продлится информационная кампания, а с 1 сентября планируется, что контролирующие органы начнут инспекционную работу по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений.

Какие сферы будут тщательно проверять:

  • предприятия сельского хозяйства;
  • строительства;
  • торговли;
  • общественного питания;
  • гостинично-ресторанного бизнеса.

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Руководителям предприятий и ФЛП, использующим наемный труд работников, напомнили об обязанности направлять уведомление о принятии работника на работу в налоговые инспекции по месту учета их в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такое уведомление должно быть направлено до начала работы работника по заключенному трудовому договору.

Уведомление может подаваться следующими способами:

  • средствами е-связи с использованием е-подписи ответственных лиц;
  • на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;
  • на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами.

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Штраф. Особое внимание работодателей обращаем на то, что за использование труда наемных работников с нарушением трудового и налогового законодательства предусмотрена административная или дисциплинарная ответственность. За непредставление уведомления о приеме на работу наемных работников в налоговые инспекции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной минимальной заработной платы.

По материалам Finance.UA
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