Правительство продлило на 6 месяцев мораторий на проверки бизнеса

Кабинет Министров продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина.
Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год.
Читайте также: Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов
Продлили на 6 месяцев после окончания карантина мораторий на госконтроль в сфере хозяйственной деятельности и проверки бизнеса;
введение “нулевой декларации”, то есть амнистия капиталов;
завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также создание нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.
Напомним, что в Украине разработали бесплатные онлайн-инструменты, которые помогут малому и среднему бизнесу подготовиться к проверкам и узнать, как защитить свои права.
Офис развития малого и среднего предпринимательства создал общий информационный ресурс для бизнеса во время карантина: sme.gov.ua/covid19.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Renault54 мин. назад - 671 5
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 534 4
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1476 4
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 278 4
В столице в прошлом месяце за неправильную парковку эвакуировали около 4 тысяч автоВчера, 20:24 - 178 2
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 7853 2
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1476 4
Удаленная работа: как в Украине хотят изменить правила для работниковВчера, 19:00 - 931
Могут вырасти штрафы за превышение скорости: назвали цифрыВчера, 12:48 - 884
Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2"Вчера, 14:39 - 860
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 278
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 427 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 679
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4440 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 309 1