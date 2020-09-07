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Правительство продлило на 6 месяцев мораторий на проверки бизнеса

Правительство продлило на 6 месяцев мораторий на проверки бизнеса

Кабинет Министров продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина.

Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

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Продлили на 6 месяцев после окончания карантина мораторий на госконтроль в сфере хозяйственной деятельности и проверки бизнеса;

введение “нулевой декларации”, то есть амнистия капиталов;

завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также создание нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.

Напомним, что в Украине разработали бесплатные онлайн-инструменты, которые помогут малому и среднему бизнесу подготовиться к проверкам и узнать, как защитить свои права.

Офис развития малого и среднего предпринимательства создал общий информационный ресурс для бизнеса во время карантина: sme.gov.ua/covid19.

Справка Finance.ua:

  • В марте правительство приняло закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.
  • 30 апреля парламент принял за основу законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

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По материалам Finance.UA
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