День финансов, 15 октября: о сокращении рейсов Wizz Air, МАУ, Ryanair, подорожании номерных знаков, начале отопительного сезона в Киеве

Экватор осени принес новости для путешественников, водителей и тех, кто интересуется валютой.
Номерные знаки могут подорожать в 6 раз. Правительство поддержало законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств. По мнению экспертов, после одобрения законопроекта парламентом цена на автономера будет составлять около 600 гривен вместо 108 грн.
Более 2 млн гектаров земли передадут под местное самоуправление. Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. По его словам, 26 октября 2020 года все вновь созданные общины должны получить землю в собственность и смогут использовать средства от землепользования для развития и благополучия своих общин. В целом, местное самоуправление получит в собственность более 2 млн гектаров земли.
Начало отопительного сезона в Киеве. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон. Он пояснил, что город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.
На полный запуск централизованной системы отопления городу нужна примерно неделя.
Как вернуть пенсионный сбор при покупке квартиры. С 23 сентября 2020 года правила уплаты пенсионного сбора изменились. Согласно закону, от уплаты пенсионного сбора освобождены две категории покупателей недвижимости: те, кто покупает квартиру впервые и те, кто зарегистрирован в очереди на получение жилой площади. Воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры. Порядок возврата пенсионного налога узнавайте здесь.
Авиакомпании сокращают количество рейсов. Wizz Air внес изменения в зимнюю полетную программу из Украины. Авиакомпания отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря. МАУ, учитывая изменение частот, планирует выполнять международные рейсы по 23 маршрутам. Ryanair сократит до 40% от уровня прошлого года провозные емкости для работы в предстоящий сезон зимней навигации полетов.
Стоимость вакцины от COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что компании-производители вакцин, ведущие третью фазу клинических испытаний, будут продавать вакцину за 37 долларов. Это примерная цена, которую назвали две компании из Китая и Соединенных Штатов Америки. Они не исключают, что эта цена будет по итогу снижена, причем существенно.
Перспектива по курсу доллара и евро. В новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев озвучит все факторы, которые влияют на курс валюты, а также, спрогнозирует курс доллара и евро на неделю.
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