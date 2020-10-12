В Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19

После того, как вакцина от коронавируса появится в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID-19 на сегодня еще не сформирована.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.
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“Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, ведущие третью фазу (клинических испытаний – ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов”, – рассказал он.
Как уточнил Степанов, это примерная цена, которую назвали две компании из Китая и Соединенных Штатов Америки.
“Это приблизительная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет по итогу снижена, причем существенно”, – добавил глава Минздрава.
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