В Минздраве назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19

После того, как вакцина от коронавируса появится в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID-19 на сегодня еще не сформирована.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.

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“Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, ведущие третью фазу (клинических испытаний – ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов”, – рассказал он.

Как уточнил Степанов, это примерная цена, которую назвали две компании из Китая и Соединенных Штатов Америки.

“Это приблизительная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет по итогу снижена, причем существенно”, – добавил глава Минздрава.