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МАУ объявила расписание рейсов на зиму (полный список)

МАУ объявила расписание рейсов на зиму (полный список)

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» опубликовала базовую программу полетов до конца зимней навигации.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Внутренние рейсы авиакомпании будут выполняться по направлениям Львов (LWO), Харьков (HRK), Одесса (ODS).

Начиная с 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратные будут выполняться ежедневно.

С 26 октября рейсы по направлению Киев-Львов-Киев будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья.

Рейсы Киев-Одесса-Киев – ежедневно.

Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует выполнять по 23 маршрутам, учитывая изменение частот:

  • Киев – Амстердам (с 25.10.2020 – ежедневно, кроме вторника и четверга. Начиная с 01.12.2020 – ежедневно);
  • Киев – Лондон (с 26.10.2020 – по понедельникам, средам и пятницам);
  • Киев – Лондон (с 17.12.2020 – по четвергам, субботам и воскресеньям);
  • Киев – Париж (с 25.10.2020 – ежедневные рейсы, кроме вторника и четверга);
  • Киев – Брюссель (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам);
  • Киев – Милан (с 26.10.2020 – по понедельникам, средам и пятницам. Дополнительная частота с 05.12.2020 – по субботам);
  • Киев – Дубай (ежедневно);

Туристическое страхование

  • Киев – Каир (с 26.10.2020 – по понедельникам и средам, обратные рейсы по средам и пятницам);
  • Киев – Дюссельдорф (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам. С 19.12.2020 дополнительная частота по средам и субботам);
  • Киев – Мюнхен (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам. Дополнительная частота с 19.12.2020 – по средам и субботам);
  • Киев – Женева (с 04.12.2020 – по понедельникам и пятницам. Дополнительная частота с 19.12.2020 – по субботам);
  • Киев – Тбилиси (с 01.11.2020 – ежедневно, кроме вторника, четверга и субботы. Обратные рейсы кроме среды, четверга и воскресенья);
  • Киев – Баку (с 04.11.2020 – по средам и воскресеньям. Обратные рейсы по понедельникам четвергам);
  • Киев – Ереван (с 02.11.2020 – по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы по вторникам и субботам);
  • Киев – Стамбул (с 25.10.2020 – ежедневно несколько частот);

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  • Одесса – Стамбул (IST) – Одесса (с 29.10.2020 – по четвергам и воскресеньям; обратные рейсы по средам и пятницам);
  • Киев – Тель-Авив (с 25.10.2020 – ежедневно кроме пятницы и субботы, учитывая несколько частот. Начиная с 04.12.2020 – ежедневно);
  • Одесса – Тель-Авив (с 25.10.2020 – по четвергам и воскресеньям);
  • Львов – Тель-Авив (с 25.10.2020 – каждое воскресенье);
  • Днепр – Тель-Авив (с 25.10.2020 – каждое воскресенье);
  • Харьков Тель-Авив (с 25.10.2020 – каждое воскресенье);
  • Киев – Прага (с 25.10.2020 – по понедельникам и пятницам);
  • Киев – Барселона (с 12.12.2020 – по субботам).

Напоминаем, что пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ, доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн менять дату перелета.

По материалам Finance.UA
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