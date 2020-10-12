МАУ объявила расписание рейсов на зиму (полный список)

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» опубликовала базовую программу полетов до конца зимней навигации.
Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Внутренние рейсы авиакомпании будут выполняться по направлениям Львов (LWO), Харьков (HRK), Одесса (ODS).
Начиная с 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратные будут выполняться ежедневно.
С 26 октября рейсы по направлению Киев-Львов-Киев будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья.
Рейсы Киев-Одесса-Киев – ежедневно.
Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует выполнять по 23 маршрутам, учитывая изменение частот:
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Напоминаем, что пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ, доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн менять дату перелета.
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