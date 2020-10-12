МАУ объявила расписание рейсов на зиму (полный список)

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» опубликовала базовую программу полетов до конца зимней навигации.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Внутренние рейсы авиакомпании будут выполняться по направлениям Львов (LWO), Харьков (HRK), Одесса (ODS).

Начиная с 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратные будут выполняться ежедневно.

С 26 октября рейсы по направлению Киев-Львов-Киев будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья.

Рейсы Киев-Одесса-Киев – ежедневно.

Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует выполнять по 23 маршрутам, учитывая изменение частот:

Киев – Амстердам (с 25.10.2020 – ежедневно, кроме вторника и четверга. Начиная с 01.12.2020 – ежедневно);

Киев – Лондон (с 26.10.2020 – по понедельникам, средам и пятницам);

Киев – Лондон (с 17.12.2020 – по четвергам, субботам и воскресеньям);

Киев – Париж (с 25.10.2020 – ежедневные рейсы, кроме вторника и четверга);

Киев – Брюссель (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам);

Киев – Милан (с 26.10.2020 – по понедельникам, средам и пятницам. Дополнительная частота с 05.12.2020 – по субботам);

Киев – Дубай (ежедневно);

Киев – Каир (с 26.10.2020 – по понедельникам и средам, обратные рейсы по средам и пятницам);

Киев – Дюссельдорф (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам. С 19.12.2020 дополнительная частота по средам и субботам);

Киев – Мюнхен (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам. Дополнительная частота с 19.12.2020 – по средам и субботам);

Киев – Женева (с 04.12.2020 – по понедельникам и пятницам. Дополнительная частота с 19.12.2020 – по субботам);

Киев – Тбилиси (с 01.11.2020 – ежедневно, кроме вторника, четверга и субботы. Обратные рейсы кроме среды, четверга и воскресенья);

Киев – Баку (с 04.11.2020 – по средам и воскресеньям. Обратные рейсы по понедельникам четвергам);

Киев – Ереван (с 02.11.2020 – по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы по вторникам и субботам);

Киев – Стамбул (с 25.10.2020 – ежедневно несколько частот);

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Одесса – Стамбул ( IST ) – Одесса (с 29.10.2020 – по четвергам и воскресеньям; обратные рейсы по средам и пятницам);

Киев – Тель-Авив (с 25.10.2020 – ежедневно кроме пятницы и субботы, учитывая несколько частот. Начиная с 04.12.2020 – ежедневно);

Одесса – Тель-Авив (с 25.10.2020 – по четвергам и воскресеньям);

Львов – Тель-Авив (с 25.10.2020 – каждое воскресенье);

Днепр – Тель-Авив (с 25.10.2020 – каждое воскресенье);

Харьков Тель-Авив (с 25.10.2020 – каждое воскресенье);

Киев – Прага (с 25.10.2020 – по понедельникам и пятницам);

Киев – Барселона (с 12.12.2020 – по субботам).

Напоминаем, что пассажирам с билетами, оформленными на бланках МАУ, доступны новые расширенные возможности сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн менять дату перелета.