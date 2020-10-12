Пенсионный сбор при покупке квартиры - как вернуть и кто не платит

Пенсионный сбор – процент, уплачиваемый в случае проведения определенных хозяйственных операций, среди которых и покупка недвижимости. Он рассчитывается от суммы сделки и составляет 1%. С 23 сентября 2020 года правила его уплаты изменились. Касаются они в первую очередь покупателей, освобожденных от сбора в Пенсионный фонд (ПФ) в соответствии с законом – для них процедура стала проще.

Об этом пишет DOM.RIA.com.

Кто не платит пенсионный сбор при покупке квартиры:

Согласно закону от уплаты пенсионного сбора освобождены две категории покупателей недвижимости:

те, кто покупает квартиру впервые;

лица, зарегистрированные в очереди на получение жилой площади.

Что нужно, чтобы не платить пенсионный сбор:

доказательство освобождения от сбора при заключении договора купли-продажи – заявление о том, что раньше вы не покупали жилье, или документ о пребывании в очереди на получение жилой площади в связи с необходимостью улучшения условий проживания;

нотариус также проверяет сведения из Государственного реестра имущественных прав;

для тех, кто покупал жилье впервые в жизни до введения новых правил, и все же оплатил пенсионный сбор, предусмотрен механизм его возмещения.

Порядок возврата пенсионного налога:

1. Получите информационную справку из Госреестра. Ее можно оформить в ЦПАУ, либо самостоятельно, зарегистрировавшись в Кабинете электронных сервисов. Справка с идентификационными данными лица должна подтверждать, что недвижимость, за приобретение которой вы хотите получить возврат сбора, была первой, покупаемой вами.

2. Обратитесь в ПФ с заявлением. Имея подтверждение того, что вы освобождены от уплаты взноса, подайте заявление на его возврат в ПФ. К документам приложите: копию договора купли-продажи; справку из Госреестра; квитанцию ​​об уплате сбора. По обыкновению, вам откажут, указав причину – отсутствие выделенных средств из бюджета на эти цели. Ответ вы получите в течение 3-4 недель. Такой отказ является основанием для обращения в суд.

3. Обжалуйте отказ в суде. Подайте исковое заявление в окружной административный суд. Сделать это нужно не позднее, чем через полгода после получения отказа – срок исковой давности для данного случая составляет 6 месяцев. Приложите к заявлению доказательства, что деньги уплачены необоснованно, и дождитесь удовлетворения вашего запроса. При подаче заявления нужно будет внести 840,4 грн судебного сбора. Вам его возместят после удовлетворения иска.

4. Дождитесь решения и получите деньги на карту. На рассмотрение иска может уйти до 1 года. После принятия решения будет запущен механизм компенсации суммы, уплаченной вами в счет сбора в ПФ перед удостоверением договора купли-продажи.

На процедуру возврата денег выделяется до 6 месяцев. За это время ПФ обращается с запросом и вашими документами в казначейство. Уже после этого деньги перечисляются на ваш банковский счет.

Когда можно воспользоваться правом на возврат налога:

воспользоваться правом на возмещение необоснованно уплаченного сбора можно независимо от того, сколько времени прошло после сделки по покупке квартиры;