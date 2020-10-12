Номерные знаки могут подорожать в шесть раз

Правительство поддержало законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.

Проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков субъектам хозяйствования. Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры, которые отправляют их в территориальные сервисные центры. По мнению МВД Украины, такая процедура громоздка и экономически невыгодна.

Что значит этот законопроект для потребителя:

цены на номерные знаки значительно вырастут;

все тендерные закупки были и являются предметом контроля Антимонопольного комитета Украины. При введении нового закона контрольная деятельность АМКУ автоматически прекратится. И государство фактически устраняется от контроля за ценами на автомобильные номера;

если через тендеры ГСЦ закупает автознаки по 108,60 гривен, то после одобрения законопроекта парламентом цена на них, по мнению экспертов рынка, будет составлять около 600 гривен. Все это очень похоже на очередную попытку монополизировать рынок, который в Украине составляет свыше 450 миллионов гривен ежегодно (потребность рынка 2,3-2,5 номерных знаков в год). А при цене номерного знака в 600 гривен будет составлять до 1,5 миллиарда гривен;

то есть, законопроект приносит более чем миллиард гривен дохода его сторонникам. Покрывать этот миллиард придется владельцам авто.

“Благодаря системе Прозорро у конечного потребителя – автовладельца – была возможность покупать номерные знаки по оптимальной цене, – утверждает эксперт рынка, директор предприятия «Завод «Динамо-Силейр» Татьяна Селихова, – Крупные производители работали по-белому, исходя из имеющихся тендерных договоров. Этот же законопроект фактически вводит рынок в тень. Не удивлюсь, если вскоре сервисные центры через доверенных людей будут продавать «франшизы» на производство номерных знаков, что напрямую повлияет на их стоимость. Поэтому подорожание номерных знаков до 600 гривен – вполне реалистичный прогноз. Сейчас через инструментарий законопроекта под подходящим предлогом придумываются новые схемы монополизации рынка. Причастных к этому законопроекту чиновникам я бы посоветовала трудотерапию – это лучшее лекарство от нереальных фантазий”.

Справка Finance.ua:

С 6 октября центры МВД начали выдачу “зеленых номеров”.