Номерные знаки могут подорожать в шесть раз

Правительство поддержало законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.
Проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков субъектам хозяйствования. Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры, которые отправляют их в территориальные сервисные центры. По мнению МВД Украины, такая процедура громоздка и экономически невыгодна.
Что значит этот законопроект для потребителя:
“Благодаря системе Прозорро у конечного потребителя – автовладельца – была возможность покупать номерные знаки по оптимальной цене, – утверждает эксперт рынка, директор предприятия «Завод «Динамо-Силейр» Татьяна Селихова, – Крупные производители работали по-белому, исходя из имеющихся тендерных договоров. Этот же законопроект фактически вводит рынок в тень. Не удивлюсь, если вскоре сервисные центры через доверенных людей будут продавать «франшизы» на производство номерных знаков, что напрямую повлияет на их стоимость. Поэтому подорожание номерных знаков до 600 гривен – вполне реалистичный прогноз. Сейчас через инструментарий законопроекта под подходящим предлогом придумываются новые схемы монополизации рынка. Причастных к этому законопроекту чиновникам я бы посоветовала трудотерапию – это лучшее лекарство от нереальных фантазий”.
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