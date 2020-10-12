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Wizz Air отменяет более 20 рейсов из Украины

Wizz Air отменяет более 20 рейсов из Украины

Венгерский лоукост Wizz Air внес значительные изменения в зимнюю полетную программу из Украины. Авиакомпания отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.

Об этом пишет Lowcostavia.com.ua.

Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.

Перечень рейсов Wizz Air, отмененных в ноябре:

  • Киев – Зальцбург отменен до 19 декабря;
  • Киев – Таллинн отменен до 4 декабря;
  • Киев – Ларнака отменен до 6 декабря;
  • Киев – Рига отменен до 5 декабря;
  • Киев – Катовице отменен до 6 декабря;
  • Киев – Лиссабон отменен до 4 декабря;
  • Киев – Братислава отменен до 6 декабря;
  • Киев – Будапешт отменен до 10 ноября;
  • Львов – Вильнюс отменен до 4 декабря;
  • Львов – Лиссабон отменен до 6 декабря;
  • Львов – Таллинн отменен до 5 декабря;
  • Львов – Братислава отменен до 5 декабря;
  • Харьков – Милан отменен до 19 декабря;
  • Харьков – Вена отменен до 4 декабря;
  • Харьков – Берлин отменен до 4 декабря;
  • Харьков – Дортмунд отменен до 4 декабря;
  • Одесса – Берлин отменен до 4 декабря;
  • Одесса – Вроцлав отменен до 5 декабря;
  • Одесса – Гданьск отменен до 5 декабря;
  • Одесса – Катовице отменен до 4 декабря;
  • Одесса – Братислава отменен до 6 декабря;
  • Запорожье – Вроцлав отменен до 4 декабря;
  • Запорожье – Гданьск отменен до 5 декабря;
  • Запорожье – Краков отменен до 6 декабря.

Вышеперечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене.

Что предлагает авиакомпания пассажирам отмененных рейсов:

  • клиенты Wizz Air могут переоформить бронирование на другой рейс с датой отправления, которая будет за 14 дней до или максимум через 60 дней после запланированной даты рейса;
  • вы можете отправить запрос на возврат в форме кредита на счет аккаунта WIZZ в размере 120%. Сумма поступит сразу после загрузки запроса и будет доступна в течение двух лет;
  • вместо кредита WIZZ вы сможете подать запрос на возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был произведен платеж.

Напомним, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» обнародовала базовую программу полетов к концу зимней навигации.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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