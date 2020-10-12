Wizz Air отменяет более 20 рейсов из Украины

Венгерский лоукост Wizz Air внес значительные изменения в зимнюю полетную программу из Украины. Авиакомпания отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.
Об этом пишет Lowcostavia.com.ua.
Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.
Перечень рейсов Wizz Air, отмененных в ноябре:
Вышеперечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене.
Что предлагает авиакомпания пассажирам отмененных рейсов:
Напомним, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» обнародовала базовую программу полетов к концу зимней навигации.
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