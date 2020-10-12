Кличко назвал дату начала отопительного сезона в Киеве

В пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение», – сказал Виталий Кличко.

Он пояснил, что город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

А на полный запуск централизованной системы отопления – протяженностью в 27 тысяч километров к почти 12 тысячам домов – городу нужна примерно неделя.

Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

Справка Finance.ua:

По мнению экспертов, украинцам придется больше платить за коммунальные услуги.

Украинцы будут каждый месяц платить за отопление по разным тарифам. В разгар сезона, отмечают эксперты, суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%.

В квитанциях за теплоэнергию будет не одна, а четыре строки для платежа.

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