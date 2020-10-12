Как заработать на обмене валют - узнавайте на FinUpdate!

Уже завтра, 16 октября, в 11.30 пройдет 12 выпуск серии вебинаров FinUpdate: Как заработать на обмене валют. Изменчивый курс: покупать или продавать? Тонкости бизнеса.

О чем будем говорить:

📌 Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе. Ключевые факторы влияния и наиболее вероятные сценарии.

📌 Валютообмен, как бизнес. Нюансы получения и продления лицензий на операции с валютой.

📌 Полномочия представителей контролирующих органов. Валютный контроль.

📌 Онлайн обмен валют – новые инструменты, технологии и сервисы.

Среди спикеров:

🎤 Шевчук Елена – Президент ассоциации финансовых компаний – ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН, адвокат

🎤 Михаил Демкив – Финансовый аналитик ICU

🎤 Макс Пархоменко – Ведущий аналитик компании Alpari

🎤 Станислав Туголуков – Руководитель департамента маркетинга Minfin.com.ua

Не пропустите возможность получить ответы на все наболевшие вопросы в прямом эфире.

👛 Участие бесплатное. Доступ к трансляции после предварительной регистрации.