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Как заработать на обмене валют - узнавайте на FinUpdate!

Уже завтра, 16 октября, в 11.30 пройдет 12 выпуск серии вебинаров FinUpdate: Как заработать на обмене валют. Изменчивый курс: покупать или продавать? Тонкости бизнеса.

О чем будем говорить:
📌 Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе. Ключевые факторы влияния и наиболее вероятные сценарии.
📌 Валютообмен, как бизнес. Нюансы получения и продления лицензий на операции с валютой.
📌 Полномочия представителей контролирующих органов. Валютный контроль.
📌 Онлайн обмен валют – новые инструменты, технологии и сервисы.

Среди спикеров:
🎤 Шевчук Елена – Президент ассоциации финансовых компаний – ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН, адвокат
🎤 Михаил Демкив – Финансовый аналитик ICU
🎤 Макс Пархоменко – Ведущий аналитик компании Alpari
🎤 Станислав Туголуков – Руководитель департамента маркетинга Minfin.com.ua

Не пропустите возможность получить ответы на все наболевшие вопросы в прямом эфире.

👛 Участие бесплатное. Доступ к трансляции после предварительной регистрации.

По материалам Finance.UA
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