Ryanair сокращает количество зимних полетов

Ryanair сократит до 40% от уровня прошлого года провозные емкости для работы в предстоящий сезон зимней навигации полетов.
Об этом пишет avianews.com.
Ранее авиакомпания рассчитывала выполнять 60% рейсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Когда начнется зимний сезон. Начало – 25 октября 2020 года. Продлится до 28 марта 2021 года.
«Ограничения на полеты, установленные правительствами стран ЕС, значительно затронули возможность авиапутешествий из Центральной Европы, Великобритании, Ирландии, Австрии, Бельгии и Португалии. Это существенно повлияет на число будущих бронирований в ноябре и декабре», — заявили в Ryanair.
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Обновленное расписание предусматривает, что лоу-кост будет обслуживать 65% своей сети маршрутов, однако с сокращенной частотой полетов.
Закрытие баз. В рамках оптимизации авиакомпания заявила о закрытии на зиму баз в Корке, Шанноне и Тулузе и значительном сокращении числа самолетов на базах в Бельгии, Германии, Испании, Португалии и Вене.
Цель сокращений полетов. В Ryanair рассчитывают, что новые сокращения позволят поддерживать загрузку самолетов на уровне 70% — т.е. в салоне в среднем будет занято более 130 мест из 189. По словам главы группы Ryanair Майкла О’Лири, такая заполняемость кресел позволяет авиакомпании работать максимально близко к точке безубыточности и минимизировать потери денежных средств.
С учетом нового расписания полетов лоу-кост снизил годовой прогноз пассажирских перевозок до 38 млн. Годом ранее Rynair вместе с дочерними предприятиями доставил 149 млн путешественников.
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