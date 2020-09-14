В Минфине дали прогноз по курсу доллара на конец года

Курс доллара до конца года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн/$.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в эфире Еспресо.TV.

“Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой”, – сказал Марченко.

Министр напомнил, что в этом году инфляция в бюджете была заложена на уровне 11%, а курс доллара – 30 грн.

“Бюджет мы выполняем? – Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения”, – заверил Марченко.

Напомним, сегодня, 18 сентября Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от различных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, “утопией” и “катастрофой” и заявили о необходимости доработки.

Справка Finance.ua:

Как ранее сообщал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке вырос до 28 гривен из-за девальвационных ожиданий. Бизнес заключает соглашения с поставками валюты вперед.

Руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук прогнозирует девальвацию гривны в первые осенние месяцы.

По прогнозу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, курс доллара в Украине до конца 2020 года будет сохраняться на уровне 27-28 грн за доллар. Говоря о том, каким будет курс доллара в 2021 году, глава правительства ответил, что он ожидается на уровне 29 гривен.

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