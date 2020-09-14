В Минфине дали прогноз по курсу доллара на конец года

Курс доллара до конца года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн/$.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в эфире Еспресо.TV.
“Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой”, – сказал Марченко.
Министр напомнил, что в этом году инфляция в бюджете была заложена на уровне 11%, а курс доллара – 30 грн.
“Бюджет мы выполняем? – Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения”, – заверил Марченко.
Напомним, сегодня, 18 сентября Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от различных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, “утопией” и “катастрофой” и заявили о необходимости доработки.
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