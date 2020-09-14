0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 717 0

В Минфине дали прогноз по курсу доллара на конец года

В Минфине дали прогноз по курсу доллара на конец года

Курс доллара до конца года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн/$.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в эфире Еспресо.TV.

“Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой”, – сказал Марченко.

Министр напомнил, что в этом году инфляция в бюджете была заложена на уровне 11%, а курс доллара – 30 грн.

“Бюджет мы выполняем? – Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения”, – заверил Марченко.

Напомним, сегодня, 18 сентября Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от различных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, “утопией” и “катастрофой” и заявили о необходимости доработки.

Справка Finance.ua:

  • Как ранее сообщал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке вырос до 28 гривен из-за девальвационных ожиданий. Бизнес заключает соглашения с поставками валюты вперед.
  • Руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук прогнозирует девальвацию гривны в первые осенние месяцы.
  • По прогнозу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, курс доллара в Украине до конца 2020 года будет сохраняться на уровне 27-28 грн за доллар. Говоря о том, каким будет курс доллара в 2021 году, глава правительства ответил, что он ожидается на уровне 29 гривен.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.