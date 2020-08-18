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Сколько украинцев зарабатывают $1 тысячу в месяц

Сколько украинцев зарабатывают $1 тысячу в месяц

В Госстате подсчитали, сколько украинцев имеют зарплату в почти тысячу долларов.

“Более 25 тысяч гривен получают лишь чуть более 6,5% работающих украинцев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего людям платят от 5-6 тысяч гривень. Такую зарплату получает каждый 5-й украинец.

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По данным Пенсионного фонда, в Украине средняя зарплата в июне составила 11 тысяч гривень.

Ранее Finance.ua писал, что по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, за 2016-2019 годы реальная зарплата украинцев выросла на 56% и на 20% превысила уровень 2013 года.

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По материалам Finance.UA
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