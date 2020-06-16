Где в Европе есть работа для украинцев после карантина

Из-за пандемии COVID-19 часть заробитчан потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн наших гастарбайтеров. Но как только границу откроют, они опять уедут, прогнозируют эксперты.

Конкуренция между украинцами и местными работниками, безусловно, выросла, говорит Владислав Штепа, руководитель компании “Украинский рекрутинг”. Однако не настолько сильно, чтобы вытеснить наших граждан. Дело в том, что сферы, в которых заняты наши заробитчане, очень непопулярны среди местных.

По данным социсследований, 93% украинцев заняты на работах, где требуется физический труд, – это сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая и пищевая промышленность, сфера обслуживания, отмечает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Так будет оставаться и в дальнейшем, потому что местное население нехотя идет на такую работу.

Читайте также: Вакансии в центре занятости – кадровик озвучила уровень зарплат и пособий по безработице

Сферы. “Эти сферы считаются малооплачиваемыми, непрестижными. Но украинцы в Украине тоже не хотят работать в сельском хозяйстве. Однако если человек понимает, что можно поехать на сезон в Польшу и зарабатывать 600-1000 евро за месяц, то он поедет. А поляк за эти деньги работать не захочет, он поедет в Германию на 1400-2000 евро”, – говорит Василий Воскобойник.

С началом сельскохозяйственных работ в Европе почувствовали зависимость от трудовых мигрантов. Финляндия в конце апреля – начале мая организовала чартерные рейсы для доставки украинских рабочих. Несмотря на то, что официально границы Финляндии закрыты, сезонным работникам, в том числе из Украины, финское правительство разрешило приехать.

А министр МВД Эстонии заявил, что страна должна отказываться от украинских рабочих, поскольку становится слишком зависимой от них.

“Выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Мы не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю что еще делать без украинцев. А скоро мы, наверное, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи”, – заявил председатель ультраправой Консервативной народной партии и министр внутренних дел Эстонии Март Хельме после того, как фермеры его страны потребовали впустить гастарбайтеров.

Польша признала, что не сможет собрать урожай без украинских работников.

Среди работодателей выросла конкуренция на работников, говорит Воскобойник. На это повлияло и то, что была пауза, связанная с задержкой выдачи виз.

Стандарты условий работы. “Работодатели поднимали стандарты условий работы, чтобы привлечь людей. Наблюдается и такое явление, что несколько компаний сообща нанимают чартерные рейсы, чтобы доставить работников. Кроме известного чартера в Финляндию, в Польшу также практически каждую неделю отправляются чартеры”, – говорит Воскобойник.

Однако спрос на рабочую силу из Украины заметно не сказался на заработной плате, замечают эксперты.

Зарплаты. “Я не думаю, что уровень зарплат будет выше. Все будет зависеть от того, как будет расти экономика. Но я не думаю, что зарплаты будут уменьшаться”, – добавляет Воскобойник.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 12 июня количество безработных в Украине составляет 516 тыс., что на 76% или 223 тыс. больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В мае 2020 года Укравтодор вместе с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекта «Дороги и работа». По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в целом для выполнения плана по обновлению дорог Украины в Укравтодоре планируют привлечь 150 тыс. работников.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.