Количество безработных в Украине за год выросло на 76% - служба занятости

По состоянию на 12 июня количество безработных в Украине составляет 516 тыс., что на 76% или 223 тыс. больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости в ответ на информационный запрос.

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“В связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 произошло сокращение спроса на рабочую силу и существенный рост обращений граждан за помощью в трудоустройстве в центры занятости. По состоянию на 12 июня 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 516 тыс. человек, что на 76% или на 223 тысячи больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 12 июня прошлого года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляло 293 тысячи человек)”, – говорится в ответе на запрос.

Указано, что с начала действия карантина, то есть с 12 марта по 11 июня, было зарегистрировано 285 тыс. безработных, что почти вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Отмечается, что на 12 июня 2020 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывается 53 тыс. вакансий, что на 40% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

С начала карантина работодатели подали 161 тыс. вакансий, что вдвое меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Спрос наблюдается на рабочих, работающих с инструментами, обслуживающий персонал, работников сферы услуг и торговли, неквалифицированных работников, профессионалов, специалистов, менеджеров и руководителей.

“Во время карантина многими работодателями вводились меры по обеспечению дистанционной работы работников и предоставлению услуг онлайн. Эти решения не потеряют своей актуальности и после завершения карантина. Поэтому может остаться спрос на курьеров, онлайн-преподавателей, ІТ-специалистов, особенно в области разработки сайтов и тому подобное. При этом уже сейчас можно ожидать сокращения спроса на работников в отраслях, которые не смогут полноценно функционировать в течение определенного времени после завершения карантина, в частности, в туристической сфере, ресторанном и гостиничном бизнесе, на авиационном и железнодорожном транспорте, в сфере отдыха и развлечений и т.д.”, – указано в ответе на запрос.

Справка Finance.ua: