Как искать работу во время карантина

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Карантин в связи с распространением в Украине коронавируса застал многих соискателей врасплох. Все, кто сейчас ищет работу, боятся так ничего и не найти.
Об этом пишет thepoint.
Выделяйтесь. Когда конкуренция на рынке труда высокая, следует проявлять креативность и пытаться привлечь внимание работодателя к своей кандидатуре, поэтому вам пригодится видеорезюме.
Также не стоит забывать о сопроводительном письме. В нем кратко изложите свою мотивацию работать именно в этой компании в этот сложный период.
Обратите внимание на проектную работу. К примеру, на период карантина значительно больше ищут нянь для маленьких детей. Если у вас педагогическое образование или вы точно уверены, что эта работа вам подойдет, почему бы не попробовать? Просмотрите все имеющиеся вакансии и выберите, что нравится именно вам.
Проявляйте инициативу. Обязательно поинтересуйтесь, нуждается ли компания сейчас в специалистах. Если получите положительный ответ, предложите рекрутеру посмотреть резюме и продолжить разговор дальше.
Общаться в видеоформате можно с помощью популярных программ Skype, Viber, FaceTime (если и у вас, и у рекрутера смартфоны на базе iOS), Facebook Messenger.
Собеседование. Если компания работает в обычном режиме и вас приглашают на собеседование в офис, не спешите соглашаться. Предложите провести интервью в онлайн-режиме: объясните, что соблюдаете карантин и не хотите подвергать опасности ни себя, ни окружающих людей.
Важные вопросы. Поинтересуйтесь, как сейчас проходит деятельность компании: перешли ли сотрудники на удаленную работу; если нет, то как компания заботится об их дороге в офис (организует ли трансферы, оплачивает ли такси) и какие меры безопасности ввела на рабочем месте.
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