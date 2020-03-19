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Как искать работу во время карантина

Как искать работу во время карантина

Карантин в связи с распространением в Украине коронавируса застал многих соискателей врасплох. Все, кто сейчас ищет работу, боятся так ничего и не найти.

Об этом пишет thepoint.

Выделяйтесь. Когда конкуренция на рынке труда высокая, следует проявлять креативность и пытаться привлечь внимание работодателя к своей кандидатуре, поэтому вам пригодится видеорезюме.

Также не стоит забывать о сопроводительном письме. В нем кратко изложите свою мотивацию работать именно в этой компании в этот сложный период.

Обратите внимание на проектную работу. К примеру, на период карантина значительно больше ищут нянь для маленьких детей. Если у вас педагогическое образование или вы точно уверены, что эта работа вам подойдет, почему бы не попробовать? Просмотрите все имеющиеся вакансии и выберите, что нравится именно вам.

Проявляйте инициативу. Обязательно поинтересуйтесь, нуждается ли компания сейчас в специалистах. Если получите положительный ответ, предложите рекрутеру посмотреть резюме и продолжить разговор дальше.

Общаться в видеоформате можно с помощью популярных программ Skype, Viber, FaceTime (если и у вас, и у рекрутера смартфоны на базе iOS), Facebook Messenger.

Собеседование. Если компания работает в обычном режиме и вас приглашают на собеседование в офис, не спешите соглашаться. Предложите провести интервью в онлайн-режиме: объясните, что соблюдаете карантин и не хотите подвергать опасности ни себя, ни окружающих людей.

Важные вопросы. Поинтересуйтесь, как сейчас проходит деятельность компании: перешли ли сотрудники на удаленную работу; если нет, то как компания заботится об их дороге в офис (организует ли трансферы, оплачивает ли такси) и какие меры безопасности ввела на рабочем месте.

Справка Finance.ua:

  • В Фонде соцстраха дали разъяснения по оформлению больничных и их выплате в период чрезвычайной ситуации. Все выплаты по больничным в период чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, будут производиться Фондом социального страхования в полном объеме.
По материалам Finance.UA
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