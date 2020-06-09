"Дороги и работа": В Укравтодоре отчитались о количестве трудоустроенных дорожников

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В рамках совместного проекта Укравтодора, gравительства, канцелярии Президента и Государственной службы занятости “Дороги и работа” по состоянию на 12 июня работу получили 7 729 дорожников.
Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).
“По состоянию на 12 июня в рамках проекта «Дороги и работа» трудоустроено 7 729 дорожников. Среди них в первые дни лета нашли работу 1 486 человек. Также за последние две недели наша команда обработала и передала подрядным организациями более 180 резюме и ответила на 150+ звонков”, – говорится в сообщении.
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Общее количество привлеченных граждан к дорожному строительству с начала 2020 года составляет 18729 человек.
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“Мы запустили проект “Дороги и работа”, к нему присоединилось 15 компаний. Есть дорожная отрасль, которую мы непосредственно привлекаем: на пике сезона это 38 000 человек, и есть смежные отрасли (карьеры, логистические компании), там примерно 110 000, как мы рассчитываем… Таким образом, за небольшой промежуток времени (менее 2 месяцев) эти 15 дорожных компаний, участвующих в проекте, трудоустроили 7 500 человек”, – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.
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