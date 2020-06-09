"Дороги и работа": В Укравтодоре отчитались о количестве трудоустроенных дорожников

В рамках совместного проекта Укравтодора, gравительства, канцелярии Президента и Государственной службы занятости “Дороги и работа” по состоянию на 12 июня работу получили 7 729 дорожников.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

“По состоянию на 12 июня в рамках проекта «Дороги и работа» трудоустроено 7 729 дорожников. Среди них в первые дни лета нашли работу 1 486 человек. Также за последние две недели наша команда обработала и передала подрядным организациями более 180 резюме и ответила на 150+ звонков”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Укравтодор вводит новую навигацию на дорогах

Общее количество привлеченных граждан к дорожному строительству с начала 2020 года составляет 18729 человек.

Актуальные вакансии:

на сайте актуальными остаются 1 415 вакансий в отрасли дорожного строительства;

среди них — инженерные специальности, геодезисты, машинисты, прорабы, водители и тому подобное.

“Мы запустили проект “Дороги и работа”, к нему присоединилось 15 компаний. Есть дорожная отрасль, которую мы непосредственно привлекаем: на пике сезона это 38 000 человек, и есть смежные отрасли (карьеры, логистические компании), там примерно 110 000, как мы рассчитываем… Таким образом, за небольшой промежуток времени (менее 2 месяцев) эти 15 дорожных компаний, участвующих в проекте, трудоустроили 7 500 человек”, – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Справка Finance.ua:

В мае 2020 года Укравтодор вместе с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекта «Дороги и работа».

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в целом для выполнения плана по обновлению дорог Украины в Укравтодоре планируют привлечь 150 тыс. работников.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.