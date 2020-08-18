Премьер рассказал о следующих повышениях "минималки"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинская экономика не получит чрезмерного инфляционного давления от повышения размера минимальной заработной платы.

Повышения запланированы на январь и июль следующего года, рассказал глава правительства в интервью Укринформу.

“Минимальную зарплату в 6 тыс. грн люди получат в конце января – начале февраля следующего года. Мы таким образом частично простимулируем сезонное посленовогоднее падение потребительского спроса в этот период. Дальнейшее повышение запланировано на июль – это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает. В обоих случаях, экономика не получит чрезмерного инфляционного давления”, – отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство вместе с экспертами анализировали последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты и нынешнее повышение с 4723 грн до 5000 грн будет почти незаметным как для людей, так и для экономики.

“Но нужно понимать, для чего это делается. В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и “охлаждается” экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос”, – подчеркнул глава правительства.

Ранее в Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка. Денис Шмыгаль заявил, что рост минималки будет способствовать приведению зарплаты к реальному прожиточному минимуму.

Справка Finance.ua:

Ранее в Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка. Денис Шмыгаль заявил, что рост минималки будет способствовать приведению зарплаты к реальному прожиточному минимуму.

График, по которому будут повышать минимальную зарплату:

с 1 сентября – возрастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%);

с 1 января 2021 года – до 6000 грн (+1000 грн или +20%);

с 1 июля 2021 года – до 6500 грн (+500 грн или +8,3%).

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