Зарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз (таблица)

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Данные Госстата и Национального банка позволяют рассчитать среднюю зарплату в долларах. Однако национальная валюта гривна была введена только в 1996 году, поэтому корректные расчеты возможны только с этого года (исходя из среднегодового курса гривны к доллару).

Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза – с 69 долларов 1996 году до 406 долларов в 2019 году.

Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, за 2016-2019 годы реальная зарплата украинцев выросла на 56% и на 20% превысила уровень 2013 года.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10 727 грн.

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

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