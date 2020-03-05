Зарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз (таблица)

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По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Данные Госстата и Национального банка позволяют рассчитать среднюю зарплату в долларах. Однако национальная валюта гривна была введена только в 1996 году, поэтому корректные расчеты возможны только с этого года (исходя из среднегодового курса гривны к доллару).
Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза – с 69 долларов 1996 году до 406 долларов в 2019 году.
Таблица: Госстат
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