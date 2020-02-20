Средняя зарплата в Киеве выше всеукраинской в 1,5 раза

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Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По словам директора Департамента экономики и инвестиций Натальи Мельник, реализация в 2019 году задач и мероприятий Программы позволила максимально эффективно задействовать внутренние факторы экономического развития и обеспечить положительные тенденции экономического роста.
По данным Департамента экономики и инвестиций:
Кроме того, валовой региональный продукт вырос на 3,8%, капитальные инвестиции – на 11,3% и достигли 126,6 млрд грн, что составляет 33,4% общегосударственного объема. По результатам девяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вложили в экономику города Киева 1 124,8 млн долл. Это 67,4% общегосударственного объема.
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