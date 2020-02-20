Средняя зарплата в Киеве выше всеукраинской в 1,5 раза

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам директора Департамента экономики и инвестиций Натальи Мельник, реализация в 2019 году задач и мероприятий Программы позволила максимально эффективно задействовать внутренние факторы экономического развития и обеспечить положительные тенденции экономического роста.

По данным Департамента экономики и инвестиций:

средняя заработная плата в Украине – 10 500 гривен;

по сравнению с 2018 годом размер средней заработной платы в городе Киеве вырос на 16,5%. Вместе с тем, до 5,7% сократился уровень безработицы и почти до 97 тыс. выросло количество лиц, принятых на вновь созданные рабочие места.

Кроме того, валовой региональный продукт вырос на 3,8%, капитальные инвестиции – на 11,3% и достигли 126,6 млрд грн, что составляет 33,4% общегосударственного объема. По результатам девяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вложили в экономику города Киева 1 124,8 млн долл. Это 67,4% общегосударственного объема.

Справка Finance.ua:

По данным ПФУ , средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн, а показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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