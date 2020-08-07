Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для фрилансеров

Столица Украины, город Киев, вошел в ТОП-30 лучших городов мира для работы удаленных сотрудников.
Об этом сообщает objectiv.tv.
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Исследование проводили в британской компании Carphone Warehouse. Города оценивались по 10 параметрам:
В первую пятерку вошли американский город Остин в штате Техас, тайский Чиангмай, Берлин, Барселона и Мельбурн.
Как отмечает издание, среди интересных открытий — город Медельин в Колумбии, город Чангу на Бали и Дели. Киев занял 25 место, и это единственный украинский город, который попал в ТОП-30.
За украинской столицей следуют Афины, Манила (Филиппины), египетский Каир, Найроби (Кения) и Дакка (Бангладеш).
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