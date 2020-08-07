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Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для фрилансеров

Киев вошел в ТОП-30 лучших городов мира для фрилансеров

Столица Украины, город Киев, вошел в ТОП-30 лучших городов мира для работы удаленных сотрудников.

Об этом сообщает objectiv.tv.

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Исследование проводили в британской компании Carphone Warehouse. Города оценивались по 10 параметрам:

  • скорость интернета и его качество;
  • средняя зарплата;
  • уровень занятости;
  • стоимость аренды жилья и его выбор;
  • наличие интересных возможностей для досуга;
  • качество и доступность медицины;
  • транспорт и инфраструктура;
  • наличие локаций для работы;
  • общее качество жизни.

В первую пятерку вошли американский город Остин в штате Техас, тайский Чиангмай, Берлин, Барселона и Мельбурн.

Как отмечает издание, среди интересных открытий — город Медельин в Колумбии, город Чангу на Бали и Дели. Киев занял 25 место, и это единственный украинский город, который попал в ТОП-30.

За украинской столицей следуют Афины, Манила (Филиппины), египетский Каир, Найроби (Кения) и Дакка (Бангладеш).

Справка Finance.ua:

  • Украина в ТОП-5 странах по темпам роста фриланс-индустрии. Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.
  • За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен.

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По материалам Дело
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