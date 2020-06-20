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Как карантин повлиял на украинских фрилансеров (инфографика)

Как карантин повлиял на украинских фрилансеров (инфографика)

Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но потом поднялся до рекордных показателей

Об этом сказано в исследовании фриланс-платформы Freelancehunt.

С одной стороны, предприниматели начали экономить и чаще обращаться к сторонним специалистам, с другой — ряды фрилансеров пополнили сокращенные работники.

Общая картина на украинском рынке фриланса этой весной была изменчивой.

Наиболее просели. Март и апрель оказались наиболее «просевшими» месяцами. Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 миллионов гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем. Впрочем, уже май стабилизировал ситуацию и показал уверенный рост, прибавив за месяц 5 миллионов в бюджеты.

Количество заказов по месяцам. Их объем уменьшился незначительно. В марте число проектов сократилось на 10%, но уже апрель вернул все на свои места. Май не только продемонстрировал рост во всех отношениях, но и позволил зафиксировать абсолютный рекорд. Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов.

Динамичный прирост наблюдался также со стороны самих фрилансеров. Пик активности пришелся на первые недели карантина. С 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. По отношению к аналогичному периоду в феврале прирост составил 43,8%. Если до этого ежедневно регистрировалось в среднем от 500 до 800 человек, то в карантинный март цифра выросла до 900-1200 регистраций. Каждый третий пользователь отметил, что пришел на фриланс «в связи с ситуацией в стране».

Весной рынок фриланса в Украине продемонстрировал любопытную динамику. Подобно затягиванию пружины, в марте и апреле показатели уменьшились перед прыжком в мае, говорит основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. — Фриланс оказался спасательным кругом как для предпринимателей, так и для наемных специалистов. Первые, оптимизируя расходы, отказывались от сотрудничества с агентствами и сокращали работников, отдавая оставшиеся задачи сторонним специалистам. А сами сотрудники, находясь на карантине или попав под сокращения, регистрировались фрилансерами и работали попроектно.

Справка Finance.ua:

  • Украина в ТОП-5 странах по темпам роста фриланс-индустрии. Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.
  • За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен.
  • Средний месячный гонорар в различных категориях выглядит следующим образом: программирование – 23 253 грн; мобильная разработка – 22 017 грн; SEO и маркетинг – 20 359 грн; работа с клиентами (консалтинг) – 18 625 грн;
    архитектура и инжиниринг – 17 410 грн; переводы – 14 087 грн.

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По материалам Finance.UA
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