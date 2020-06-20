Как карантин повлиял на украинских фрилансеров (инфографика)

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Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но потом поднялся до рекордных показателей
Об этом сказано в исследовании фриланс-платформы Freelancehunt.
С одной стороны, предприниматели начали экономить и чаще обращаться к сторонним специалистам, с другой — ряды фрилансеров пополнили сокращенные работники.
Общая картина на украинском рынке фриланса этой весной была изменчивой.
Наиболее просели. Март и апрель оказались наиболее «просевшими» месяцами. Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 миллионов гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем. Впрочем, уже май стабилизировал ситуацию и показал уверенный рост, прибавив за месяц 5 миллионов в бюджеты.
Количество заказов по месяцам. Их объем уменьшился незначительно. В марте число проектов сократилось на 10%, но уже апрель вернул все на свои места. Май не только продемонстрировал рост во всех отношениях, но и позволил зафиксировать абсолютный рекорд. Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов.
Динамичный прирост наблюдался также со стороны самих фрилансеров. Пик активности пришелся на первые недели карантина. С 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. По отношению к аналогичному периоду в феврале прирост составил 43,8%. Если до этого ежедневно регистрировалось в среднем от 500 до 800 человек, то в карантинный март цифра выросла до 900-1200 регистраций. Каждый третий пользователь отметил, что пришел на фриланс «в связи с ситуацией в стране».
Весной рынок фриланса в Украине продемонстрировал любопытную динамику. Подобно затягиванию пружины, в марте и апреле показатели уменьшились перед прыжком в мае, говорит основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. — Фриланс оказался спасательным кругом как для предпринимателей, так и для наемных специалистов. Первые, оптимизируя расходы, отказывались от сотрудничества с агентствами и сокращали работников, отдавая оставшиеся задачи сторонним специалистам. А сами сотрудники, находясь на карантине или попав под сокращения, регистрировались фрилансерами и работали попроектно.
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