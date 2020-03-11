Украинским фрилансерам стали больше платить

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За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен, свидетельствуют данные фриланс-платформы Freelancehunt. При этом не следует забывать, что многое зависит от сферы деятельности и от квалификации самого работника.
По данным портала, средний месячный гонорар в различных категориях выглядит следующим образом:
“За предлагаемую работу более половины работодателей были готовы платить меньше 16 500 грн. Конечно, в случае с фрилансерами оплата зачастую зависит непосредственно от объема выполненной работы: у копирайтеров – от количества текстов или знаков, у HR-менеджеров – от количества найденных и нанятых для компании сотрудников и тому подобное”, – отмечают аналитики.
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