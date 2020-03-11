0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Украинским фрилансерам стали больше платить

Украинским фрилансерам стали больше платить

За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен, свидетельствуют данные фриланс-платформы Freelancehunt. При этом не следует забывать, что многое зависит от сферы деятельности и от квалификации самого работника.

По данным портала, средний месячный гонорар в различных категориях выглядит следующим образом:

  • программирование – 23 253 грн;
  • мобильная разработка – 22 017 грн;
  • SEO и маркетинг – 20 359 грн;
  • работа с клиентами (консалтинг) – 18 625 грн;
  • архитектура и инжиниринг – 17 410 грн;
  • переводы – 14 087 грн;
  • работа с текстами – 13 892 грн.

“За предлагаемую работу более половины работодателей были готовы платить меньше 16 500 грн. Конечно, в случае с фрилансерами оплата зачастую зависит непосредственно от объема выполненной работы: у копирайтеров – от количества текстов или знаков, у HR-менеджеров – от количества найденных и нанятых для компании сотрудников и тому подобное”, – отмечают аналитики.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.