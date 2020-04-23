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Украина в ТОП-5 странах по темпам роста фриланс-индустрии (инфографика)

Украина в ТОП-5 странах по темпам роста фриланс-индустрии (инфографика)

Все больше украинцев начинают работать как фрилансеры. А Украина продолжает входить в ТОП-5 стран по темпам роста фриланс-индустрии.

Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.

Как отмечается, распространение коронавируса по всему миру заставило людей искать новые пути для заработка.

“Развитие фриланс-индустрии – глобальный тренд, и Украина от него не отстает. Новая волна интереса к такому виду работы во многом связана с экономическими последствиями от распространения коронавируса, такими как: сокращение и уменьшение заработных плат. Украинцев привлекает во фрилансе возможность работать на дому и получать достойную оплату своего труда от западных заказчиков”, – сообщают аналитики компании.

Глобальная статистика компании за 1 квартал 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показывает общее увеличение транзакций по объемам на 30% и количеству – практически на 20%.

По данным платежной платформы:

  • фриланс-индустрия стремительно растет как по объему, так и по количеству транзакций;
  • в первом квартале 2020 году объем онлайн-платежей, где работает платежная платформа, по фриланс-индустрии увеличился на 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций выросло на 40%;
  • в Украине за первый квартал 2020 года сфера фриланса показала рост на 27% и в транзакциях, и в объемах.


Инфографика: Payoneer

Справка Finance.ua:

  • По данным фриланс-платформы Freelancehunt, за первую неделю карантина с 16 по 22 марта на сервисе был отмечен резкий рост зарегистрированных пользователей. Прирост новых пользователей по отношению к аналогичному периоду в феврале составил 43,8%.
  • За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен.

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По материалам Finance.UA
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