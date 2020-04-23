Украина в ТОП-5 странах по темпам роста фриланс-индустрии (инфографика)

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Все больше украинцев начинают работать как фрилансеры. А Украина продолжает входить в ТОП-5 стран по темпам роста фриланс-индустрии.
Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.
Как отмечается, распространение коронавируса по всему миру заставило людей искать новые пути для заработка.
“Развитие фриланс-индустрии – глобальный тренд, и Украина от него не отстает. Новая волна интереса к такому виду работы во многом связана с экономическими последствиями от распространения коронавируса, такими как: сокращение и уменьшение заработных плат. Украинцев привлекает во фрилансе возможность работать на дому и получать достойную оплату своего труда от западных заказчиков”, – сообщают аналитики компании.
Глобальная статистика компании за 1 квартал 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показывает общее увеличение транзакций по объемам на 30% и количеству – практически на 20%.
По данным платежной платформы:
Инфографика: Payoneer
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