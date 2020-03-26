С началом карантина количество новых регистраций фрилансеров выросло на 40%

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За первую неделю карантина с 16 по 22 марта на сервисе был отмечен резкий рост зарегистрированных пользователей. Прирост новых пользователей по отношению к аналогичному периоду в феврале составил 43,8%.
Об этом свидетельствуют данные фриланс-платформы Freelancehunt.
Если месяц назад на бирже фриланса ежедневно регистрировалось в среднем от 550 до 800 человек, то за последние несколько дней этот показатель вырос до 900-1200 регистраций. Каждый третий пользователь отметил, что зарегистрировался «в связи с ситуацией в стране».
«Новые фрилансеры — это в основном штатные специалисты, у которых на карантине появилось свободное время. По результатам нашего опроса 62% из вновь зарегистрировавшихся имеют опыт работы в офисе. Они решили использовать вынужденные каникулы для дополнительного заработка, — говорит основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. — Карантин стал настоящим экспериментом для рынка труда. Мы видим готовность компаний оптимизировать процессы и переводить часть рабочих процессов на фриланс и аутсорс».
По данным фриланс-сервиса Freelancehunt, за 2019 год количество опубликованных заказов выросло на 22%, а совокупный бюджет проектов — на 35%. Самыми популярными направлениями как среди клиентов, так и среди фрилансеров, остаются программирование и дизайн. На сегодня фриланс-платформа объединяет более полумиллиона исполнителей и 180 тысяч заказчиков.
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