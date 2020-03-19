За первые 12 дней карантина в Украине количество людей, ищущих работу, возросло почти на 60% (инфографика)

За первые 12 дней карантина (12-23 марта) количество соискателей выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале. Причем изменения произошли практически во всех измерениях: в разрезе профсфер, возрастном и гендерном соотношении и т.д.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала hh.ua | grc.

Если и в течение 2019 года, и к началу 2020 году самой популярной профсферам среди соискателей были Начало карьеры, ИТ, телеком и Продажи, то в марте этот ТОП-3 изменился. В период с 12 по 23 марта в него вошла профсфера ТОП-менеджмент, чья доля выросла вдвое с 5% до 10%. А вот профсфера «Начало карьеры», которая традиционно была лидером по пошукацьким запросам, отошла на 4 место. В рассматриваемый период на нее приходилось 8% резюме вместо 12% в феврале и 13% в 2019 году.

Возрастное соотношение:

большую активность стали проявлять специалисты таких возрастных групп, как 30-40 лет, 40-50 лет и 50-60 лет. Причем первая даже заняла лидирующую позицию в количестве размещенных резюме;

раньше более активными в вопросе поиска работы были специалисты в возрасте от 18 до 30 лет;

также возросла доля резюме, размещенных мужчинами: в феврале на них приходилось 53%, а в марте уже 63%.

Справка Finance.ua:

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что правительство разрабатывает программу действий, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса. Приоритеты – поддержка тех, кто потеряет работу.

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