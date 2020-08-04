Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долг

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На что обращать внимание при подписании договоров с банком, рассказали в Национальном банке Украины.
“Представьте ситуацию: вы подписали с банком анкету-заявление и получили две платежные карты – обычную платежную и кредитную с лимитом 5 тыс. грн. Со временем вы перестали пользоваться картой, однако не стали ее закрывать. Через несколько лет получили приглашение в суд и узнали, что кредитный лимит в размере 5 тыс. грн перерос в долг 20 тыс. грн”, – говорится в сообщении.
Клиент, подписывая анкету-заявление, поставил «галочку», что ознакомился с условиями и правилами обслуживания, согласен с договором и готов распечатать свой экземпляр с веб-сайта банка.
“Однако такая анкета или договор присоединения фактически могут быть кредитным договором с банком. Подписывая эти документы, вы можете получить обязательства. Даже если не полностью поняли условия пользования кредитным лимитом”, – говорят в Нацбанке.
Как избежать такой ситуации:
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