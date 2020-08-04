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Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долг

Договор с банком. На что обращать внимание, чтобы не получить неоправданный четырехкратный долг

На что обращать внимание при подписании договоров с банком, рассказали в Национальном банке Украины.

“Представьте ситуацию: вы подписали с банком анкету-заявление и получили две платежные карты – обычную платежную и кредитную с лимитом 5 тыс. грн. Со временем вы перестали пользоваться картой, однако не стали ее закрывать. Через несколько лет получили приглашение в суд и узнали, что кредитный лимит в размере 5 тыс. грн перерос в долг 20 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

Клиент, подписывая анкету-заявление, поставил «галочку», что ознакомился с условиями и правилами обслуживания, согласен с договором и готов распечатать свой экземпляр с веб-сайта банка.

“Однако такая анкета или договор присоединения фактически могут быть кредитным договором с банком. Подписывая эти документы, вы можете получить обязательства. Даже если не полностью поняли условия пользования кредитным лимитом”, – говорят в Нацбанке.

Как избежать такой ситуации:

  • обращайте внимание на стоимость пользования кредитным лимитом;
  • обращайте внимание на то, что по условиям договора финансовое учреждение может получить право менять в одностороннем порядке комиссии, тарифы, а также размер кредитного лимита. Однако, оно обязано уведомлять о соответствующих изменениях на своем веб-сайте за 30 дней до вступления их в действие;
  • возьмите в банке паспорт потребительского кредита, в котором отражена стоимость и основные условия кредитного лимита. Банк обязан его выдавать в случае кредита больше минимальной зарплаты (сейчас это 5238 грн), иначе он нарушает Закон Украины “О потребительском кредитовании”.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Национальный банк принял новые требования, по которым банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах, в том числе и стоимость, на своих веб-сайтах и ​​в рекламе.
  • Нацбанк дал дополнительное время банкам на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации. Новые требования работают со 2 июня 2020 года.
  • В прошлом году в Национальный банк Украины поступило почти 17 тыс. обращений граждан с жалобами на работу банков, около трети из них касаются отношений в сфере кредитов.
По материалам Finance.UA
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