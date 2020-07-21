Налог на недвижимость: штрафы за просрочку

До 1 июля украинцы должны были получить от налоговой уведомления-решения об уплате налога на недвижимость за прошедший год.

Сообщение присылают по месту налогового адреса физического лица (месту регистрации). Но если плательщик сменил место регистрации и не уведомил об этом налоговую, не живет по месту регистрации, уведомление он не получит.

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В таком случае нужно обратиться в налоговую по месту регистрации (проживания).

Налог на жилую недвижимость уплачивают физические лица – владельцы жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов).

Налог уплачивают за площадь недвижимости, превышающую установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.

Штрафы за несвоевременную уплату:

при задержке до 30 календарных дней (включительно), следующих за последним днем срока уплаты денежного обязательства, – 10% суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней – 20% погашенной суммы налогового долга.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагал налог на жилье рассчитывать по-новому. По его словам, налог на недвижимость, суммы которого отличаются в разных регионах Украины, не должен рассчитываться исходя из метража жилья.

Справка Finance.ua:

В Украине нардепы во главе со “слугой народа” Дмитрием Наталухой предлагают ввести новые правила на рынке аренды недвижимости. По закону украинец, который сдает квартиру в аренду, должен платить 18% подоходного налога.