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Налог на жилье будут рассчитывать по-новому: что предлагают в Раде

Налог на жилье будут рассчитывать по-новому: что предлагают в Раде

Налог на недвижимость, суммы которого отличаются в разных регионах Украины, не должен рассчитываться исходя из метража жилья.

Такое мнение в интервью высказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

“Если говорить о налоге на недвижимость, то мое мнение – нельзя облагать налогом недвижимость исходя из ее метража. Если мы обратимся к истории, то у нас был очажный сбор, был налог на окна. И вот сейчас у нас есть налог на метры. Это абсолютно не соответствует экономической стоимости объекта и не соответствует практике развитых стран. Поэтому здесь однозначно – точно так же, как в налоге на землю, – мы должны исходить из денежной оценки, из экономической стоимости объекта. И в этом смысле я сторонник того, чтобы абсолютно поменять концепцию налогообложения недвижимого имущества, отличного от земельных участков”, – объяснил Гетманцев.

По его словам, в Верховной Раде уже готовят законопроект, который изменит способ расчета налога.

“Это не будет со следующего года, возможно, но, тем не менее, мы этим занимаемся. Это не вечер сегодняшнего дня, но это уже завтрашний день. А пока продолжаем платить за метры”, – сказал Гетманцев.

Налог на недвижимость придется заплатить тем, чья недвижимость превышает такие нормы: для квартир — 60 кв. м; для жилого дома — 120 кв. м.

Если в собственности и квартира, и дом, то их совокупная площадь не должна быть больше 180 кв. м. Например, владельцу дома на 110 кв. м. и квартиры на 65 кв. м налог платить не придется.

А за очень большую недвижимость придется доплатить 25 тыс. грн. – это касается квартир площадью свыше 300 кв. м и домов более 600 кв. м.

Сколько придется заплатить за недвижимость. В Киеве за каждый “лишний” квадрат придется заплатить 70,84 грн, а в Одессе – всего лишь 4,24 грн.

Максимальная ставка налога на недвижимость составляет 1,5% от минимальной заработной платы за каждый метр площади выше нормы. С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 грн. Таким образом, максимальная ставка налога на недвижимость составит 70,84 грн за кв.м.

Однако Налоговый кодекс позволяет местным властям устанавливать свои ставки налога и норму площади. Например, в Харькове ставку налога снизили до 1% (47,23 грн/кв. м), а необлагаемую налогом площадь квартиры увеличили до 85 кв.м. В Одессе физлицам и вовсе уменьшили ставку на жилую недвижимость до 0,1% (4,72 кв. м), а на нежилую – 1% (47,2 грн/кв. м). Во Львове ставка для квартир – 0,5% (23,61 грн/кв. м), для домов – 1% (47,23 грн/кв. м). А вот в Киеве и Днепре максимальную ставку налога оставили на уровне 1,5% (70,84 грн/кв. м).

Справка Finance.ua:

  • Налог на жилую недвижимость уплачивают физические лица – владельцы жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов).
  • Налог уплачивают за площадь недвижимости, превышающую установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.

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По материалам Сегодня
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