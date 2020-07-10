Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость

Рынок недвижимости в Украине постепенно начал оживать с ослаблением карантина. И если раньше эксперты прогнозировали, что цены на квартиры останутся стабильными, сейчас возникло несколько факторов, которые могут повлиять на рынок.

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В Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому все операции с любой недвижимостью должны проходить через посредников – брокеров или риелторов. Эксперты считают, что принятие такого закона спровоцирует рост цен на жилье.

Сейчас рынок жилья восстанавливается после застоя, вызванного коронакризисом. По оценкам участников рынка, выросла заинтересованность украинцев в покупке недвижимости, а строительство восстановилось на 80%. По ряду объектов сохраняется неопределенность: не хватает средств, особенно если строили за счет инвесторов-покупателей, либо есть проблемы, связанные с разрешительными документами.

“Затяжной карантин вынудил застройщиков искать наиболее приемлемые пути стимулирования спроса в виде всевозможных скидок и акций. Так, наибольший размер скидок наблюдается в объектах на начальных стадиях строительства, наименьший — в объектах на стадии ввода в эксплуатацию. При стопроцентной оплате, в зависимости от площади квартиры, покупатель может получить скидку до 5% – на завершающей стадии строительства, до 10% — на этапе строительства более 6-9 месяцев и до 15% – на начальных этапах строительных работ. Для стимулирования продаж практически все застройщики предлагают покупателям наиболее выгодные скидки, достигающие 15% при полной оплате стоимости квартиры”, — говорит Александр Изаров, руководитель проекта Rusaniv Residence.

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По его оценке, около половины квартир приобретают на старте, еще около четверти – в течение года после начала строительства.

“На протяжении 3 месяцев на первичном рынке колебания стоимости не превышают 0,5-1%, в зависимости от стадии строительства. Но при стабильных ценах на строительные материалы и строительно-монтажные работы, а также в условиях планомерно растущего спроса, в ближайшие 3-4 месяца многие компании могут снизить размер предоставляемых скидок или же откажутся от практики беспроцентной рассрочки, повысив при этом цены на 3-5%”, — прогнозирует Изаров.

Пока же цены на первичное жилье остаются стабильными с незначительными точечными колебаниями, связанными с переходом того или иного ЖК на новый этап строительства.

“На стабильность цен, несомненно, повлияло снижение покупательской активности — на 15% в объектах новых форматов и до 70% в объектах эконом-класса. Из-за падения спроса на стройматериалы и строительно-монтажные работы, которое достигло 50-70%, себестоимость строительства осталась либо на уровне февраля-начала марта, либо снизилась на 5-10% – в зависимости от сложности строительства, качества используемых стройматериалов. И третьей причиной ценового штиля стоит считать стабильность курса национальной валюты”, — говорит Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК POLARIS Home&Plaza.