Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)

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Ипотечные кредиты, предоставляемых банками, до сих пор являются дорогими. Украинцам трудно их выплачивать, ведь средняя зарплата составляет 10 542 грн в месяц, а средняя стоимость однокомнатной квартиры – более миллиона гривен.
Дольше всех на жилье будут собирать харьковчане – 14,4 года, а скорее приобрести однокомнатную квартиру получится у жителей Киева – 7,2 лет.
Об этом свидетельствуют расчеты 24 канала.
Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру, учитывая средний доход граждан:
Инфографика: 24 канал
Как считали. Гипотетический покупатель – семья с двумя работающими взрослыми, которые получают среднюю заработную плату. Чтобы оценить уровень доходов потенциального покупателя жилья, мы взяли данные о средней зарплате по областях и городе Киеве с Государственной службы статистики Украины. Поскольку мы предполагаем, что в семье, хочет купить квартиру, двое взрослых работают, то умножаем доход на 2.
При расчете суммы, которую бы могла откладывать семья в качестве сбережений на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан.
Стоимость однокомнатной квартиры по городам по данным dom.ria:
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