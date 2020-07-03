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Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)

Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)

Ипотечные кредиты, предоставляемых банками, до сих пор являются дорогими. Украинцам трудно их выплачивать, ведь средняя зарплата составляет 10 542 грн в месяц, а средняя стоимость однокомнатной квартиры – более миллиона гривен.

Дольше всех на жилье будут собирать харьковчане – 14,4 года, а скорее приобрести однокомнатную квартиру получится у жителей Киева – 7,2 лет.

Об этом свидетельствуют расчеты 24 канала.

Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру, учитывая средний доход граждан:

  • в Киеве – 7,2;
  • в Днепре – 8,4;
  • в Одессе – 12;
  • во Львове –11,5;
  • в Харькове – 14,4;
  • в Запорожье – 7,4.

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Инфографика: 24 канал

Как считали. Гипотетический покупатель – семья с двумя работающими взрослыми, которые получают среднюю заработную плату. Чтобы оценить уровень доходов потенциального покупателя жилья, мы взяли данные о средней зарплате по областях и городе Киеве с Государственной службы статистики Украины. Поскольку мы предполагаем, что в семье, хочет купить квартиру, двое взрослых работают, то умножаем доход на 2.

При расчете суммы, которую бы могла откладывать семья в качестве сбережений на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан.

Стоимость однокомнатной квартиры по городам по данным dom.ria:

  • в Харькове – 1 млн 242 тыс. грн;
  • в Одессе – 1 млн 94 тыс. грн;
  • в Киеве – 1 млн 45 тыс. грн;
  • во Львове – 1 млн 9 тыс. грн;
  • в Днепре – 879 тыс. грн;
  • в Запорожье – 767 тыс. грн.
По материалам Телеканал новин 24
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