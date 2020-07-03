В Prozorro поделились результатами работы Bug Bounty

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За первый месяц действия программы поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty система публичных закупок Prozorro стала более устойчивой к кибератакам.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
“Ежегодно количество кибератак на государственные IT-системы возрастает. Мы не можем стоять в стороне от этой проблемы, и поэтому решили на постоянной основе привлекать баг хантеров. Только за первый месяц их работы система Prozorro и электронные площадки стали еще более устойчивыми к кибератакам”, – отметил генеральный директор ГП Prozorro Василий Задворный.
Результаты. В июне семь баг хантеров приняли участие в программе. Шестеро из них нашли 53 уязвимости, которые были устранены. Наибольшее количество уязвимостей нашли на уровнях P3 и P4, то есть умеренной и низкой критичности.
“Программа Prozorro Bug Bounty действует на постоянной основе, поэтому приглашаем баг хантеров протестировать систему публичных закупок на устойчивость к кибератакам, а электронные площадки, подключенные к системе Prozorro, участвовать в программе”, – отметили в ведомстве.
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Поиск уязвимостей происходил на тестовых средах системы публичных закупок Prozorro и трех электронных площадок: Zakupki.Prom.UA, SmartTender, E-Tender.
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