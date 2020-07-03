Тысячи займов более чем на миллиард: В Минфине назвали результаты программы «Доступных кредитов»

В рамках Госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за неделю выдали 135 новых кредитов на общую сумму около трехсот миллионов гривен (281,042 млн грн).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В целом, по состоянию на 6 июля 2020 года, уже выдано 1034 кредита на общую сумму более миллиарда гривен (1091,443 млн грн).

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“В течение последних нескольких недель динамика Программы значительно оживилась за счет рефинансирования ранее полученных кредитов. Но спрос на инвестиционные кредиты сохраняется на высоком уровне, что свидетельствует о намерениях предпринимателей развиваться несмотря на кризис”, – отмечают в Минфине.

Также на прошлой неделе вступило в силу решение правительства об упрощении условий участия в программе «Доступные кредиты 5-7 9%» для малого и среднего бизнеса.

Справка Finance.ua:

Кредит в рамках программы можно получить уже в 16-ти банках: АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «БАНК АЛЬЯНС», АО «Кредобанк», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты», конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне.