Тысячи займов более чем на миллиард: В Минфине назвали результаты программы «Доступных кредитов»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В рамках Госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за неделю выдали 135 новых кредитов на общую сумму около трехсот миллионов гривен (281,042 млн грн).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
В целом, по состоянию на 6 июля 2020 года, уже выдано 1034 кредита на общую сумму более миллиарда гривен (1091,443 млн грн).
Читайте также: НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, – Арахамия
“В течение последних нескольких недель динамика Программы значительно оживилась за счет рефинансирования ранее полученных кредитов. Но спрос на инвестиционные кредиты сохраняется на высоком уровне, что свидетельствует о намерениях предпринимателей развиваться несмотря на кризис”, – отмечают в Минфине.
Также на прошлой неделе вступило в силу решение правительства об упрощении условий участия в программе «Доступные кредиты 5-7 9%» для малого и среднего бизнеса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 10153 16
Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут9 ч. назад - 1243 11
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 4957 7
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня12 ч. назад - 12283 7
Денисовой понадобилось 3,5 млн на создание сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека2 ч. назад - 334 4
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня12 ч. назад - 12283 7
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 4957 7
Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столице11 ч. назад - 2362 1
Microsoft бесплатно обучит IT-навыкам 25 млн человекВчера, 22:05 - 2215
Курс наличного доллара7 ч. назад - 2001
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 465
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 573 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4323 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1437
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1437 1