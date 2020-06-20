Банкиры рассказали, как работает финансовый мониторинг по новым правилам

Банки начали изучать транзакции украинцев вдоль и поперек после ужесточения правил финансового мониторинга. Больше всего от этого страдают новые клиенты. Если у банкиров появляется малейшее сомнение в происхождении денег, они не только не выдадут их со счета клиенту, но даже не возьмут их себе на депозит.

Как рассказали банкиры, последние изменения законодательства по финансовому мониторингу не предусматривают дополнительных мер по проверке происхождения средств по обычным/стандартным операциям.

Обновленное законодательство предполагает риск-ориентированный подход, и проверка/документальное подтверждение требуется только в случае, если операции не соответствуют данным банка о финансовой состоятельности клиента или профилю клиента (необычные или подозрительные для клиента переводы).

“Подход “знай своего клиента” значительно облегчает работу банка, так как он, в принципе, знает, какие операции проводит клиент, как он реагирует на запросы банка по уточнению информации, связанной с проведением операций и, если все нормально (операция обычная для клиента), то вопросов не должно быть”, – отметила исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова.

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Бизнес и характер деятельности клиента должны быть полностью понятны банку и не вызывать никаких подозрений. Тогда клиентам будет гарантировано спокойное сотрудничество с банком и возможность использования всех предлагаемых им услуг.

Если клиент планирует новый вид деятельности или нестандартную для себя операцию (по сумме, виду деятельности и т.п.), желательно заранее предупредить об этом свой банк, исключив все сомнения в законности такой новой деятельности.

“Каждый клиент может понять, по каким критериям банк будет оценивать его деятельность, и что для банка может быть подозрительным (рисковым), заглянув в Приложения 19, 20 к Положению о порядке в осуществлении финмониторинга. Это даст возможность заранее спрогнозировать возможность возникновения конфликтных ситуаций с банком и попытаться их предупредить”, – прокомментировал начальник юридического управления Банка Кредит Днепр Александр Ярецкий.

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Финансовый мониторинг касается без исключения всех клиентов, как ФЛП и физлиц, так и юрлиц – все они должны показать происхождение своих денег.

“Банки стали больше проверять и более придирчиво относиться к происхождению средств. Требуют дополнительные документы о происхождении денег: за что, откуда, оплачены ли налоги, соответствует ли оборот декларации и пр. К примеру, если кто-то заработал за прошлый год официально 100 тыс. грн, то на депозит 200 тыс. положить вряд ли получится – надо будет объясниться”, – отметил нам советник председателя правления МегаБанка Андрей Львов.

Обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга, уверяют банкиры.

Справка Finance.ua:

С 28 апреля установлены обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Законом предусмотрены следующие два основных требования: произвести идентификацию и верификацию плательщика и сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

Низкорисковые операции, как оплата коммунальных услуг или штрафов, требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов, поэтому их проверять не будут.

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