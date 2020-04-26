Банкиры рассказали, кому могут заблокировать счета

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Заблокировать счета могут клиентам, которые проводят подозрительные операции.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола на тему «Новые правила финмониторинга: что ожидает украинцев?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
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«Блокирование средств будет распространяться на тех людей, которые подозреваются в отмывании денег и финансировании терроризма», – рассказал директор департамента комплаенс-контроля Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко.
Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников отметил, что операции террористов подлежат не только мониторингу, но и все активы подлежат замораживанию. «Мы ожидаем соответствующий приказ от ГСФМУ по перечню таких активов, а пока пользуемся промежуточными разъяснениями», – сказал он.
Дмитрий Бакуменко привел пример, как банки будут выявлять рисковые операции. «Если экономическая суть операции не соответствует реальной сути деятельности клиента, если суммы его платежей слишком велики и нет подтверждения, где это физлицо или компания берет средства, и если у юрлица заявленные обороты не совпадают с теми, которые оно проводит, и оно не может это объяснить – это индикаторы, которые позволяют банку вступить в диалог с клиентом», – отметил он.
После такой блокировки у клиента будет возможность разблокировать средства, если он «предоставит все документы и сможет объяснить возникшую ситуацию». «Тогда по риск-ориентированному подходу он будет относен к пулу клиентов, с которыми нет проблем», – сказал банкир.
Но Дмитрий Бакуменко признает, что на рынке есть банки, которые злоупотребляют полномочиями, блокируют счета, не позволяют бизнесу развиваться или физлицам законно пользоваться финансовыми услугами, «тогда нужно менять банк». «Если клиент считает блокирование безосновательным, он может это обжаловать в банке, в Госфинмониторинге и суде», – перечислил он возможности клиентов.
«С плохими клиентами мы распрощались еще три года назад. И если клиенту заблокировали счет, нужно начинать диалог с банком, чтобы узнать, что случилось. Блокируются счета только в исключительных случаях», – рассказала первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.
Член правления, начальник департамента финансового мониторинга Банка Альянс Ольга Лактионова уточнила, что может быть заблокирован банком не весь счет, а подозрительная транзакция.
«Не всегда блокируется счет, даже если операция определяется как подозрительная. Финансовая операция может быть приостановлена до общения с клиентом, когда запрашиваются договоры, чтобы понять, что операция легитимна. А другие операции по счету, которые соответствуют деятельности клиента, могут проводиться дальше без проблем», – рассказала Ольга Лактионова.
Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова видит в этом стимул бизнеса выходить из тени: «Надо, чтобы теневая экономика переходила на светлую сторону и банки эти операции могли идентифицировать, отказывая в их проведении, тем самым побуждая клиентов выходить в легальную плоскость».
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