Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств

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С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
“Появилась информация, что якобы провести обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно”, – говорится в сообщении. Но в НБУ утверждают, что это не так.
Законом предусмотрены следующие два основных требования:
Обновленные требования Закона не распространяются на:
Регулятор рекомендовал участникам рынка заблаговременно проанализировать свои внутренние процедуры (процессы) и привести их в соответствие с требованиями Закона, а также настроить автоматизированные системы таким образом, чтобы обеспечить сопровождение переводов средств необходимой информацией о плательщике и получателе.
НБУ отметил, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в согласно проведенной Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов.
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