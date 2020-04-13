Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств

С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

“Появилась информация, что якобы провести обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно”, – говорится в сообщении. Но в НБУ утверждают, что это не так.

Законом предусмотрены следующие два основных требования:

провести идентификацию и верификацию плательщика;

сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

Обновленные требования Закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;