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Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств

Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств

С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

“Появилась информация, что якобы провести обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно”, – говорится в сообщении. Но в НБУ утверждают, что это не так.

Законом предусмотрены следующие два основных требования:

  • провести идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

Обновленные требования Закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

  • переводы для оплаты товаров и услуг, которые проведены плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятие средств со своего счета.

Регулятор рекомендовал участникам рынка заблаговременно проанализировать свои внутренние процедуры (процессы) и привести их в соответствие с требованиями Закона, а также настроить автоматизированные системы таким образом, чтобы обеспечить сопровождение переводов средств необходимой информацией о плательщике и получателе.

НБУ отметил, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в согласно проведенной Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов.

По материалам Finance.UA
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