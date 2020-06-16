НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентами

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Об этом свидетельствуют данные из постановления НБУ №65 “Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга”.

НБУ ранее обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.

Индикаторы, касающиеся деятельности или поведения клиента:

не может внятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);

непредоставление информации, необходимой для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую сложно проверить;

невозможно связаться с клиентом по предоставленным им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

клиент имеет большое количество счетов или платежных карт, потребность в которых не понятна или не соответствует его бизнес-потребностям;

клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

клиент демонстрирует необычайную заинтересованность в требованиях законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;

клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк запросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;

клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;

клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;

счетами нескольких клиентов, между которыми нет логически объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;

подавая заявку на получение платежной карты по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;

клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного сотрудника банка и тому подобное.

Справка Finance.ua:

Хуже чем ожидалось: НБУ прогнозирует негативное влияние пандемии на экономику. Существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID -19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

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