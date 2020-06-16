0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1014 0

НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентами

НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентами

В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Об этом свидетельствуют данные из постановления НБУ №65 “Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга”.

НБУ ранее обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.

Индикаторы, касающиеся деятельности или поведения клиента:

  • не может внятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);
  • непредоставление информации, необходимой для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую сложно проверить;
  • невозможно связаться с клиентом по предоставленным им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);
  • клиент имеет большое количество счетов или платежных карт, потребность в которых не понятна или не соответствует его бизнес-потребностям;
  • клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
  • клиент демонстрирует необычайную заинтересованность в требованиях законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;
  • клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк запросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;
  • клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;
  • клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;
  • счетами нескольких клиентов, между которыми нет логически объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;
  • подавая заявку на получение платежной карты по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;
  • клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного сотрудника банка и тому подобное.

Справка Finance.ua:

  • Хуже чем ожидалось: НБУ прогнозирует негативное влияние пандемии на экономику. Существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.