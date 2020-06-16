НБУ разрешил банкам не проводить финансовые операции с нервными клиентами

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В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Об этом свидетельствуют данные из постановления НБУ №65 “Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга”.
НБУ ранее обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.
Индикаторы, касающиеся деятельности или поведения клиента:
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