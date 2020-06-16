Времена пандемии COVID-19: Где и за сколько можно отдохнуть в Украине

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Несмотря на пандемию COVID-19, многие страны вплотную готовятся к туристическому сезону. Не отстают и украинские туроператоры, активно предлагая отдых на отечественных курортах.
Железный Порт: от 200-400 грн за бюджетный номер с двумя отельными кроватями до 3 тыс. грн за номер класса “люкс“ с двумя спальнями.
Кинбурнская коса: от 450-650 грн за стандартный трехместный номер (хостел) до 3,2 тыс. за таунхаус с двумя спальнями.
Кириловка: базы отдыха – от 350 грн до 1,5 тыс. грн за двухместный номер; гостиницы от 350 грн до 2 тыс. грн. за двухместный номер.
Коблево: от 400 грн за двухместный номер эконом-класса до 3 тыс. грн за стандартный двуспальный номер.
Коса Пересыпь: от 1 тыс. грн в сутки за стандартный двухместный номер.
Затока: базы отдыха, пансионаты – от 300 грн до 1,5 тыс. грн за двухместный номер; мини-отели, отели – от 600 грн до 2 тыс. грн за двухместный номер.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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