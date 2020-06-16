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Времена пандемии COVID-19: Где и за сколько можно отдохнуть в Украине

Времена пандемии COVID-19: Где и за сколько можно отдохнуть в Украине

Несмотря на пандемию COVID-19, многие страны вплотную готовятся к туристическому сезону. Не отстают и украинские туроператоры, активно предлагая отдых на отечественных курортах.

Железный Порт: от 200-400 грн за бюджетный номер с двумя отельными кроватями до 3 тыс. грн за номер класса “люкс“ с двумя спальнями.

Кинбурнская коса: от 450-650 грн за стандартный трехместный номер (хостел) до 3,2 тыс. за таунхаус с двумя спальнями.

Кириловка: базы отдыха – от 350 грн до 1,5 тыс. грн за двухместный номер; гостиницы от 350 грн до 2 тыс. грн. за двухместный номер.

Коблево: от 400 грн за двухместный номер эконом-класса до 3 тыс. грн за стандартный двуспальный номер.

Коса Пересыпь: от 1 тыс. грн в сутки за стандартный двухместный номер.

Затока: базы отдыха, пансионаты – от 300 грн до 1,5 тыс. грн за двухместный номер; мини-отели, отели – от 600 грн до 2 тыс. грн за двухместный номер.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 15 июня восстанавливается международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.
  • Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair планирует с 21 июня летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить пару тысяч на отдых

По материалам bigmir.net
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